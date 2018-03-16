Сын ждал в машине, пока отец убивал: подробности ЧП возле детсада под Киевом

Чуть больше двух суток понадобилось полицейским Фастова Киевской области, чтобы установить и задержать подозреваемых в жутком убийстве матери троих детей. Напомним, что 13 марта Лилии Гордеевой нанесли 24 ножевых ранения возле детского сада.

Подробности ЧП "Обозреватель" узнал из собственных источников.

Лилия Гордеева с дочкой Соцсети

По данным источника, к совершению преступлению причастны четыре человека - они уже задержаны правоохранителями. Непосредственно удары ножом наносил 42-летний киевлянин.

Место происшествия

На место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном – студентом одного из столичных вузов. По данным источника "Обозревателя", во время убийства парень ждал отца в машине.

ЧП произошло в Фастове Гугл. Карты

Главная версия правоохранителей - убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.

У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Известно, что младшему сыну три года, а дочери девять лет.

Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем.

Вечером правоохранители на брифинге подтвердили задержание подозреваемых и заявили, что это заказное убийство.

Лилия Гордеева с дочкой

Лилия Гордеева

Ранее сообщалось, что получив 24-ножевых ранения Лилия Гордеева нашла в себе силы добраться до больницы, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

Как сообщал "Обозреватель", в городе Ирпень Киевской области в одном из домов полиция обнаружили убитыми пожилых супругов.

Также сообщалось, что в правительственном квартале Киева убили предпринимателя.