Суд принял решение по одиозной экс-чиновнице Пимаховой

Бывшего первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову отправили под ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года.

Решение принял Высший антикоррупционный суд, передает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора САП о мере пресечения. Кроме того, Пимахова должна носить электронный браслет, а также прибывать к детективу, прокурору или в суд.

Также Пимаховой запрещено общаться со свидетелями дела. У нее был изъят на хранение загранпаспорт.

Суд вынес решение по Пимаховой РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пимахова угодила в коррупционный скандал с детективом НАБУ.

В марте 2018 года Пимахову уволили из миграционной службы по собственному желанию.

Также стало известно, что чиновница пару лет назад оформила на свою мать квартиру в Киеве стоимостью в несколько миллионов гривен и элитное авто Porsche Cayenne, которыми пользуется сама.

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