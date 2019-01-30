В Николаеве расстреляли семейную пару: первые подробности и фото

В среду, 30 января, в Николаеве возле здания районного суда расстреляли мужчину и женщину.

Трагедия произошла на улице Космонавтов, сообщает "Преступности. Нет" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Известно, что прямо у входа в здание неизвестный выстрелил в супругов из охотничьего карабина "Сайга". В результате женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая. Сообщается, что он скончался по пути в больницу.

На место прибыли пять автомобилей патрульной полиции, Следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, эксперты.

Полиция уже задержала стрелка. Его сообщнику удалось скрыться. В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый. Очевидцы сообщили, что было слышно не менее пяти выстрелов.

Оружие нападавшего news.pn

Оружие нападавшего news.pn

Оружие нападавшего news.pn

"Сегодня около 15:00 в Ингульском районе города Николаева у Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульский отдела полиции. Проводятся следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУНП Николаевской области Александром Анохиным. Предварительная квалификация - статья 115 часть 2 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Предварительно установлено, что в суде состоялось заседание, в котором решался спор между николаевцами и одесситами. По его результатам проиграли жители Николаева. Выйдя из здания суда, между участниками судебного процесса возник конфликт, в ходе которого николаевец достал карабин и расстрелял оппонентов.

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Стрельба в Николаеве news.pn

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ночью расстреляли двух мужчин

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!