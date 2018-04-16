Сначала взять Горловку: Аваков озвучил план возвращения Донбасса

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.
Пункты под названием "тактика мелких шагов, которым аплодируют все" он озвучил в интервью "Украинской правде".
По мнению главы МВД, реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса не получится даже при помощи миротворцев ООН.
"Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район… План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", – пояснил Аваков.
В данном случае, по его словам, неважно, кто победит на этих выборах.
"Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно", – добавил министр.
После этого, главное – сформировать переходную администрацию.
"На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", – подчеркнул Аваков.
Затем, согласно плану главы МВД, в Украине должен быть принят закон об амнистии.
"Он должен касаться абсолютно всех, кроме тех, у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения. На них амнистия не распространяется, они в глазах нашего государства – преступники и должны понести законное наказание!" – отметил он.
Также Аваков уверен, что Украине придется принять закон "о коллаборантах", который определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях.
"Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания", – пояснил он.
Министр подчеркнул, что нужно будет решать вопросы с "переходным статусом" оккупированных территорий. Во-первых, это будет касаться какого-то специального экономического статуса – территория должна будет восстанавливаться после оккупации опережающими темпами.
Кроме того, Аваков допустил совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад.
"Дальше начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации. Пришли, восстановили подачу воды, горячей воды, электроэнергии, восстановили нормальную школу, начинаем выдавать нормальные украинские паспорта", – считает политик.
При этом министр уточнил, что при выдаче документов должна быть специальная степень проверки людей с оккупированных территорий, чтобы "мы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам".
Согласно его плану, постепенно жители оккупированных территорий вступают в гражданские права нормальных украинцев и получают соответствующее качество жизни.
"После всего этого простой человек, которого достало жить в резервации, начинает сравнивать. Мы, со своей стороны, также сравниваем – с условной Горловкой или Новоазовским районом. Верю, не верю? Пошло, не пошло?" – пояснил министр.
"И если "верю", то идет второй шаг – эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия", – добавил он.
Аваков допустил, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти – парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика.
"Если это все реализовать, то постепенно мы сможем выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят "голубые каски", о которых договаривается Порошенко", – заключил глава МВД.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Аваков рассказал, к чему готовиться на Донбассе.
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