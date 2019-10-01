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1 октября • обновлено в 14:50
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"Слышь, ты, отбираешь наш хлеб!" В Одессе разгорелся скандал из-за сервиса BlaBlaCar

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В Одессе водителю BlaBlaCar угрожали оружием на автовокзале за то, что тот взял попутчиков до Киева в свой Mercedes Sprinter.

По словам очевидицы, которая и была пассажиркой пострадавшего водителя, угрозы исходили от мужчины, который "крышует" маршрутки Одесса-Киев. Об этом Ксения Карпова написала на своей странице в Facebook.

"Из аргументов: "Слышь, ты, отбираешь наш хлеб, мы пустые стоим. Чтобы я тебя больше здесь не видел!" и пистолет, который он показал под курткой. Мы быстро уехали с вокзала и больше их, к счастью, не видели. Но ехать поначалу было страшновато: водитель боялся, что "нам перекроют выезды из города или прострелят колесо". Что? Да. 90-е возвращаются", – пересказала девушка.

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Маршрутка Киев-Одесса (иллюстрация)

Маршрутка Киев-Одесса (иллюстрация)

Гордон

Она также отметила, что и водитель был нарушителем, поскольку по правилам BlaBlaCar, нельзя брать больше семи попутчиков.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре появились данные, что водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar якобы изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы. Ему не объявили подозрение из-за отсутствия полной доказательной базы.

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Место
Украина Одесса
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руденко евгений
руденко евгений
чему же тут удивляться? Во-первых всё крышуется, во-вторых это на западе может и есть БлаБлаКар, а у нас перевозки под этим видом. Кривовато живём - удивляться не чему.
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