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18 сентября • обновлено в 10:26
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Рябошапка экстренно собирает прокуроров: что произошло

1.3т Читать материал на украинском

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил совещание прокуроров и следователей из-за поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает сайт пресс-службы Генпрокуратуры. Причиной совещания является как можно скорейшее расследование пожара в Киевской области.

На данный момент прокуратура руководит полицейскими, которые проводят неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Рябошапка экстренно собирает прокуроров

Рябошапка экстренно собирает прокуроров

УНИАН

Новости
Пожар в доме Гонтаревой: полиция озвучила единственную версию

По факту пожара уже открыто уголовное дело. Правоохранители квалифицировали его как умышленное уничтожение имущества. В ГПУ взяли это дело под свой контроль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Руслан Рябошапка Валерия Гонтарева
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