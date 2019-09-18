Рябошапка экстренно собирает прокуроров: что произошло

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил совещание прокуроров и следователей из-за поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Об этом сообщает сайт пресс-службы Генпрокуратуры. Причиной совещания является как можно скорейшее расследование пожара в Киевской области.
На данный момент прокуратура руководит полицейскими, которые проводят неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.
Рябошапка экстренно собирает прокуроров
УНИАН
По факту пожара уже открыто уголовное дело. Правоохранители квалифицировали его как умышленное уничтожение имущества. В ГПУ взяли это дело под свой контроль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 17 сентября под Киевом неизвестные подбросили бутылку с зажигательной смесью в дом Гонтаревой. Пострадавших нет, однако дом сгорел почти полностью.
Позже стало известно, что на месте пожара нашли ракеты. В сети также опубликовали видео пылающего дома Гонтаревой. Правоохранители остановились на одной версии – умышленном поджоге
Ранее в центре Киева сожгли автомобиль невестки Гонтаревой. Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на 5 сентября.
До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
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