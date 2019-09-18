Рябошапка экстренно собирает прокуроров: что произошло

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил совещание прокуроров и следователей из-за поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает сайт пресс-службы Генпрокуратуры. Причиной совещания является как можно скорейшее расследование пожара в Киевской области.

На данный момент прокуратура руководит полицейскими, которые проводят неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Рябошапка экстренно собирает прокуроров УНИАН

По факту пожара уже открыто уголовное дело. Правоохранители квалифицировали его как умышленное уничтожение имущества. В ГПУ взяли это дело под свой контроль.

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