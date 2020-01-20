Били вчетвером по лицу: пассажиры "отомстили" проводнику "Укрзалізниці" за замечание

В ночь на понедельник, 20 января, в поезде №43, который следовал по маршруту Киев-Ивано-Франковск, четверо пассажиров жестоко избили проводника.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укрзалізниці". 50-летний железнодорожник получил ушибы лица после того, как сделал замечание мужчинам, которые курили в тамбуре.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию ​​Львов. Правоохранители задокументировали правонарушение и задержали хулиганов.

Пассажиры "отомстили" проводнику "Укрзалізниці" за замечание

"Напоминаем пассажирам о запрете курения табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, – об этом говорится в статье 13 Закона Украины от 11.06.2009 № 2899-15 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что "Укрзалізниця" и Национальная полиция Украина начали переговоры о возможном сотрудничестве по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиров фирменного поезда "Москва–Одесса" "Укрзалізниці" пыталась обворовать организованная группировка злоумышленников.

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