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Погибли пять человек: под Киевом произошло масштабное ДТП

8.8тЧитать материал на украинском

В селе Яблунивка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля погибли 5 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По имеющейся информации, ДТП произошло в 2:48 8 марта. "Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибло 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", — проинформировали в службе.

Погибли пять человек: под Киевом произошло масштабное ДТП
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Также сообщается, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Позже в полиции рассказали, что среди погибших была несовершеннолетняя девушка, а также парни в возрасте до 20 лет. Еще одна несовершеннолетняя была доставлена в больницу. Также появились первые фото с места происшествия.

Скриншот

Скриншот

Примерное место ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Рогань Харьковской области 14 февраля на трассе перевернулись четыре легковых автомобиля. Пять человек получили травмы и одна женщина погибла.

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Тема
ДТП
Место
Украина
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