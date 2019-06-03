"Лишил жизни десятки тысяч": памятник Шухевичу в Украине вызвал международный скандал

Чрезвычайные и Полномочные Послы Израиля и Польши в Украине Джоел Лион и Бартош Цихоцки обратились с открытым письмом к мэру города Ивано-Франковск Руслану Марцинкиву, в котором высказали свой протест против открытия в городе памятника командиру Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Послы выступают против решения городских властей Ивано-Франковска, поскольку не считают Шухевича героем. Об этом OBOZREVATEL сообщили Посольства Израиля и Польши.

По мнению дипломатов, Роман Шухевич не был "выдающейся личностью", как об этом было сказано на церемонии открытия памятника.

Памятник Роману Шухевичу в Ивано-Франковске Главред

"Посол Государства Израиль и посол Республики Польша в протесте написали письмо, в котором выступают против решения городских властей Ивано-Франковска и напоминают детям Ивано-Франковска, их родителям, бабушкам и дедушкам о том, что Роман Шухевич был лично ответственным за лишение жизни десятков тысяч им подобных - пулями, огнем, насилием, пытками и другими звериными методами - только потому, что они молились Богу на польском языке или иврите", - сказали в Посольствах.

Послы также напомнили о том, что "люди, выжившие после массовых убийств", до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле, "и многие из них была спасены их героическими украинский соседями".

Дипломаты призвали учеников школ Ивано-Франковска глубже изучать историю своей страны, в частности, "открывать правдивую историю польско-еврейско-украиского наследия".

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру и командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича пособниками нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

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