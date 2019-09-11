Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

В сеть попало видео взрыва во время покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.
Инцидент запечатлела камера наружного видеонаблюдения в дворе дома Крысоватого в селе Петриков Тернопольской области. Ролик опубликован в Facebook.
"На видео рядом с собственным домом подрывают ректора ТЭУ Крысоватого (он в трусах) вместе с женой. В результате теракта ректор Крысоватый, который заодно является почетным президентом волейбольного клуба "Галичанка", потерял руку", – сказано в сообщении.
Скрин видео
На ролике зафиксировано, как мужчина взял в руки светлый сверток, который стоял у калитки, и начал его разглядывать. К нему подошла женщина и за несколько секунд предмет взорвался.
Жена ректора сразу упала на землю, а он побежал к дому, вернулся и выбежал на дорогу через ворота.
Скрин видео
Скрин видео
Скрин видео
Скрин видео
Скрин видео
Посмотреть видео можно по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 сентября по улице Тернопольской в селе Петрикив (возле Тернополя) во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого прогремел взрыв.
Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.
Также недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.
Стало известно, что во взрывном устройстве были обнаружены проволоку и металлические части.
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