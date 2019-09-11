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12 сентября • обновлено в 01:30
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Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

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В сеть попало видео взрыва во время покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Инцидент запечатлела камера наружного видеонаблюдения в дворе дома Крысоватого в селе Петриков Тернопольской области. Ролик опубликован в Facebook.

"На видео рядом с собственным домом подрывают ректора ТЭУ Крысоватого (он в трусах) вместе с женой. В результате теракта ректор Крысоватый, который заодно является почетным президентом волейбольного клуба "Галичанка", потерял руку", – сказано в сообщении.

Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

Скрин видео

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На ролике зафиксировано, как мужчина взял в руки светлый сверток, который стоял у калитки, и начал его разглядывать. К нему подошла женщина и за несколько секунд предмет взорвался.

Жена ректора сразу упала на землю, а он побежал к дому, вернулся и выбежал на дорогу через ворота.

Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

Скрин видео

Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

Скрин видео

Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

Скрин видео

Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

Скрин видео

Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

Скрин видео

Посмотреть видео можно по ссылке.

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Тема
Криминал
Место
Украина Тернополь
Теги
видео взрыв
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