Оторвало руку: момент покушения на ректора под Тернополем попал на видео. Кадры 18+

В сеть попало видео взрыва во время покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Инцидент запечатлела камера наружного видеонаблюдения в дворе дома Крысоватого в селе Петриков Тернопольской области. Ролик опубликован в Facebook.

"На видео рядом с собственным домом подрывают ректора ТЭУ Крысоватого (он в трусах) вместе с женой. В результате теракта ректор Крысоватый, который заодно является почетным президентом волейбольного клуба "Галичанка", потерял руку", – сказано в сообщении.

Скрин видео

На ролике зафиксировано, как мужчина взял в руки светлый сверток, который стоял у калитки, и начал его разглядывать. К нему подошла женщина и за несколько секунд предмет взорвался.

Жена ректора сразу упала на землю, а он побежал к дому, вернулся и выбежал на дорогу через ворота.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Посмотреть видео можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября по улице Тернопольской в ​​селе Петрикив (возле Тернополя) во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого прогремел взрыв.

Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.

Также недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.

Стало известно, что во взрывном устройстве были обнаружены проволоку и металлические части.

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