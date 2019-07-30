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"Откажитесь от части общества!" Режиссер-фанат Путина выдвинул наглый ультиматум Украине

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Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, поддерживающий путинскую оккупационную политику, заявил, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.

Кроме того, в качестве примера он привел опыт Франции, которая в свое время отказалась от Алжира. Бредовую идею пропагандист озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я вспоминаю вот 50-е годы прошлого века. Тяжелейшая ситуация сложилась во Франции во времена Шарля де Голля, когда Алжир, который тогда был французской провинцией, не колонией, с миллионом французов взбунтовался, началась война. Во Франции было мощное движение правых, националистов. Надо сказать де Голль тогда проявил себя как настоящий лидер – он задавил их и отказался от Алжира. Он вывез миллион французов, которые родились там. Это была часть Франции в то время", – начал подводить разговор к нелепому предложению Шахназаров.

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Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Скриншот видео

"К чему я это все говорю? К тому, что надо все-таки определяться Украине. Конечно, Украина это большой осколок советской и Российской империи, получившийся в результате глупости русских политиков, которые оттолкнули эту часть. Теперь Украине надо прежде всего определяться – либо она делает мононациональное государство, но тогда вам надо по-хорошему отказаться от той части общества, которая не хочет с вами быть, либо вам нужно сохранять многонациональный характер с ориентацией на Россию. Другого пути нет!" – изложил свои имперские фантазии пропутинский режиссер.

Он выразил уверенность в том, что Украина не сможет находиться в двух векторах развития одновременно, поскольку это якобы закончится ее исчезновением.

"И там, и сям нельзя находиться. Рано или поздно вас жизнь приведет к разделу уже исторически. Это будет гораздо хуже", – угрожающе подытожил одиозный Шахназаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова жестко прошлась по президенту России Владимиру Путину, назвав его перерождением Адольфа Гитлера. Такую параллель она провела, анализируя скандальное выступление Шахназарова.

В нем он признал, что украинцы и русские не являются единым народом и привел пример Австрии и Германии. Шахназаров отметил, что несмотря на то, что Гитлер осуществил аншлюс Австрии, а немцы и австрийцы в то время воспринимались как единое целое, сейчас все кардинально изменилось.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Шахназаров Карен
Место
Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Те, кто затевал антироссийский шабаш на Украине немного просчитались в способности России отстаивать свои государственные интересы. А платить за эти просчеты придется любителям халявных печенюшек, и нормальным украинцам, к сожалению.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Придворный дурачок! Зачем эту чушь публиковать? На рассее юродивых масса. Так что маразм расеян - их национальная черта!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Стук Кастрюль, А ты записался ДОБРОВОЛЬЦЫ?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кацaп Кацaпыч, бери автомат и иди опровергать его слова, а то сидишь тут шестой год и ждешь, когда Донбасс сам к тебе вернется. Долго ждать придется - столько не живут.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Кто у вас статейки клепает? Стиль изложения конечно отпад, эталон идиотизма. И зачем использовать слова, значения которых вы не знаете?
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