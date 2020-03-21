Одессе угрожает техногенная катастрофа из-за дамбы - СМИ

Кроме пришедшей в Украину эпидемии коронавируса Одесса может столкнуться с еще одной бедой. Из-за циклона "Юлия" дамба, которая сдерживает Хаджибейский лиман, почти полностью разрушена. Об этом сообщает издание "Апостроф".

По данным издания, Одесса использует Хаджибейский лиман как основной резервуар для выпуска очищенных сточных вод и канализационных отходов. Ежесуточно в него поступает 200 тысяч кубометров вод.

"Лиман переполняется достаточно быстро, что может привести к выходу вод за пределы его берегов. Поэтому каждый раз, когда нагрузка на канализацию увеличивается, отходы сбрасываются вблизи пляжей. Построенный, но так и не введенный в эксплуатацию одесский Глубоководный выпуск мог бы выводить все отходы далеко в море, освободив и лиман, и пляжи от опасных стоков", - отмечено в сообщении.

По словам профессора Одесского государственного экологического университета Александра Кулибабин, построенная одесской фирмой система глубоководного выпуска готова на 95%, но она до сих пор не задействована. Она являет собой 4-х километровый ввод в море труб, насосную станцию, подводящие наземные трубопроводы.

"Хаджибейский лиман, в случае освобождения от дополнительной нагрузки, перестал бы быть угрозой. Об этом местные эксперты заявляли и предупреждали об опасности на протяжении нескольких лет. В то же время государство до сих пор должно компании подрядчика деньги, из-за чего готовый на 95%, никак не запустят в работу. На реализацию проекта Глубоководный выпуск государством было выделено 575 млн гривен. Фактически профинансировано только 370 млн грн. Еще 205 миллионов на данный является задолженностью, которую признал даже Верховный суд Украины. На данный момент, через штрафные санкции эта сумма увеличивается ежедневно и уже превысила 440 млн гривен",- заявляют журналисты.

Как сообщают СМИ, Одесская прокуратура пыталась оспорить решение суда, но проиграла этот спор уже с новым составом Верховного суда. На сторону подрядчика встала и Генеральная прокуратура Украины. Подрядчик выиграл 25 судов, но до сих пор дело с места не сдвинулось.

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