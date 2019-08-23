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Обмен заключенными между Украиной и РФ: раскрыт список

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Российский журналист Александр Коц поделился важной информацией о грядущем обмене заключенными с Украиной.

В своем Telegram-канале он рассказал, что располагает списком, всего в нем 33 фамилии, в частности:

  • 12 - граждане России, 1 - гражданин Молдовы, остальные - граждане Украины.

  • Три человека из списка уже освобождены в ходе обмена в 2017 году. Одна девушка, например, уже полтора года работает таксистом в Бахмуте (ранее Артемовск).

  • 14 человек уже свезены в санаторий под Киевом.

  • 12 человек будут помилованы, из них - шесть россиян. Остальным изменяется мера пресечения. То есть шесть граждан России, 1 гражданин Молдовы и украинцы фактически остаются под следствием, не являются на суды и объявляются в розыск. Это значит, что для них нет юридической очистки и приехать в Украину они не смогут.

Заключенный

Заключенный

mspravka.info

По словам Коца, в списке нет главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, он сам отказался.

"Еще один политзаключенный, россиянин Игорь Кимаковский, отказался на суде от обмена без приговора и юридической очистки. Практически насильно доставлен на пункт подготовки к обмену. Высказал свое мнение о происходящем представителям Красного Креста. Они донесли эту информацию до высшего руководства СБУ и ситуационного межведомственного штаба по обмену со стороны Украины. В списке Игорь значится в графе "изменение меры пресечения", - добавил журналист.

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Также он подчеркнул, что месяц назад список омбудсмена РФ Татьяны Москальковой вмещал 35 фамилий - граждан России.

"Я его видел. Почему в украинском списке "не достает" 23 фамилии, я не знаю. Возможно существуют два списка: один - на обмен с ЛДНР, другой - напрямую с Россией. В любом случае, не настоять на полной юридической очистке - это поддаться Украине и сыграть по ее правилам. Надеюсь, за оставшееся до обмена время, вопросы юридически будут решены", - подытожил Коц.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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Место
Украина
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