Обмен пленными: Украине вернули террористов, воевавших за "ДНР"

Среди освобожденных пленников "ДНР", возвращенных Украине, есть не только симпатики террористов, но и те, кто воевал на их стороне.

Об этом заявил освобожденный боец полка "Азов" Евгений Чуднецов в эфире телеканала ZIK.

Чтобы посмотреть видео, доскрольте, пожалуйста, страницу до конца.

"Среди тех, кого обменяли, не только те, которые симпатизировали "ДНР", а и те, кто непосредственно и воевали за боевиков. Их обменяли, и они также сейчас находятся в клинике "Феофания". В словах советника президента Бирюкова, что среди тех, которых обменяли, 14 человек подозреваются в дезертирстве, есть доля правды. Я лично не знаю сколько их, но они точно есть. В отношении дезертирства не знаю, а насчет сепаратизма точно, потому что некоторые из них воевали на стороне сепаратистов", — уверяет боец.

В частности, по словам Чуднецова, сторонников боевиков удерживали в тюрьмах "ДНР" за подозрение в шпионаже. Обычно они туда попадали во время передела власти.

"Например, один был заместителем начальника батальона какого-то полка "ДНР". И его удерживали за то, что он якобы утопил танк или что-то с ним сделал. Его подозревали в шпионаже, будто бы он шпионил в пользу Украины, хотя служил в "ДНР". И теперь его выдали Украине, хотя он явно пророссийский", — говорит азовец.

Как сообщал "Обозреватель", ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что среди освобожденных из плена пророссийских террористов есть 14 человек, в отношении которых возбуждены уголовные производства по разным статьям, в том числе — тяжелым.