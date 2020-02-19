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20 февраля • обновлено в 00:36
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На Волыни мужчина разрывал могилы ради денег: суд вынес решение

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В Волынской области житель села Старая Лишня Иваничивского района разрывал могилы ради наживы.

Как передает "Конкурент", согласно приговору Нововолинского городского суда, он дважды разрывал могилы, чтобы вырыть из земли металлические предметы.

Впервые, 9 марта 2019 года, мужчина днем пришел на городское кладбище Нововолынска и откопал из могилы два металлических швеллера, которые служили опорой под памятник на могиле. Спустя два дня он разрыл вторую могилу, откопав три металлические рельсы стоимостью 225 грн.

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Суд вынес решение о лишении свободы сроком на четыре года.

Иллюстрация

Иллюстрация

volyn24.com

Как писал OBOZREVATEL, под Днепром недавно работники коммунальной службы уничтожили надгробия на местном кладбище.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Луцк
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