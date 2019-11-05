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5 ноября • обновлено в 09:47
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На Полтавщине отец забил до смерти 6-месячного ребенка

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В Лубенском районе Полтавской области отец, который находился в нетрезвом состоянии, забил до смерти 6-месячного сына.

Как сообщает пресс-служба Полтавского облуправления полиции, тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Рука ребенка, иллюстрация

Рука ребенка, иллюстрация

24 канал

Об ужасной трагедии, которая произошла в одном из сел района, сообщил местный врач.

Полиция открыла уголовное производство. Фигурант задержан, продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве патрульные задержали мужчину, который напал на 9-летнего ребенка, вероятно, с целью изнасилования.

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Место
Украина Полтава
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