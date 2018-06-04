На Львовщине мэр второй раз за день избил активиста: появилось видео

Мэр Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма второй раз за день напал с кулаками на местного активиста.

Как видно на ролике, опубликованном в Youtube, после первой потасовки, мэр провел переговоры с активистами, и уже выходя из зала, увидел мужчину, которому врезал по лицу несколькими часами ранее, и снова набросился на него.

При этом Кучма грозился убить активиста, назвав его провокатором.

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Напомним, к мэру Дрогобыча пришла община с вопросом местной незаконной свалки на территории коммунального предприятия. Люди заблокировали вывоз мусора на территорию этого предприятия.

Во время горячей дискуссии мужчина назвал мэра вором и бандитом, Кучма в ответ ударил мужчину по лицу.