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5 апреля • обновлено в 19:25
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Пограничник устроил жуткое ДТП на Луганщине: двое погибших. Фото 18+

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В пгт. Марковка Луганской области произошло ДТП с участием инспектора пограничной службы. В результате двое мужчин погибли, двое, среди которых военный, пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Указывается, что авария случилась около 1:00 ночи 5 апреля.

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор погранслужбы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

Погибшие находились в салоне автомобиля. Двое пострадавших доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

По факту аварии следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, начали расследование (ч. 3 ст. 286 УК). Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона.

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Осторожно, кадры 18+!

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

ДТП в Марковке

ДТП в Марковке

dbr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области в селе Бендюга произошло ДТП, в котором погибли три человека и еще двое пострадали. Момент жуткого столкновения попал на видео.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Луганска и Луганской области Война на дорогах
Место
Украина Луганск
Теги
Государственная пограничная служба Украины Государственное Бюро Расследований фотографии ДТП смерть
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