На границе с Россией погиб украинский пограничник: подробности ЧП

Под Харьковом в пятницу, 30 августа, вблизи от украино-российской границы взорвался неизвестный предмет, в результате чего погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС. ЧП произошло около 19:00 в Волчанском районе.

"Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения. Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею", – сказано в сообщении.

Под Харьковом погиб пограничник РБК-Украина

Другой пограничник из состава наряда предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая. По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы скончался.

Об инциденте сообщили сотрудникам Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На место взрыва прибыли следователи.

"Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего во время несения службы, охраняя украинскую границу. Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы, на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства", – добавили в службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области при выполнении учебных стрельб погиб украинский пограничник.

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