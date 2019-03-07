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На Донбассе погиб юный защитник Украины: в сети показали фото

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В зоне проведения ООС на Донбассе 6 марта погиб украинский лейтенант Богдан Слобода.

Военнослужащий был родом из Новояворовска, родился 13 мая 1997 года, сообщает Львовская областная администрация.

"Учился в Шкливський ООШ I-III степени. В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. После окончания проходил службу по контракту в 128 горно-штурмовой бригаде", — сказано в сообщении.

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На Донбассе погиб юный защитник Украины: в сети показали фото
На Донбассе погиб юный защитник Украины: в сети показали фото
На Донбассе погиб юный защитник Украины: в сети показали фото

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ уничтожили пулеметную точку "Л/ДНР" в районе Ясиноватской развязки, украинский офицер показал видео удара.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Когда идешь убивать за деньги, будь готов умирать за деньги
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Пришел на Донбасс убивать людей, пусть теперь эти выродки, которые эту тварь животное вылупили, закапывают эту гниль.
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andrei andrei
andrei andrei
Айайай. А еще утром обоз живописал: жертв и разрушений нема😁
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