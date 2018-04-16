На Донбассе ликвидировали еще одного головореза "ДНР"

В зоне АТО на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" по имени Максим Журилов.

"9 апреля погиб русский герой. Еще один воин отдал жизнь за Отчизну. Максим погиб, защищая свою родную землю от фашистских захватчиков из Украины. Эти слова абсурдно звучат для нас, выходцев из одной единой страны, но тем не менее это сегодняшняя реальность — жители Донбасса погибают за свободу родного края, чтобы их семьи жили без диктата пронацистского Киева. Максим Александрович Журилов Родился 9 Декабря 1992 года / Погиб 9 Апреля 2018 года (Горловка)", - с пафосом написали в одном из пабликов террористов "Вконтакте".

Также информацию о гибели Журилова подтвердил сайт "Миротворец".

Сообщается, что Журилов родился и вырос в Горловке (Донецкая область). Служил в украинской армии с 2012 по 2013 год.

Как сообщал "Обозреватель", с Донбасса сбежал одиозный наемник "ДНР".