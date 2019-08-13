Российский след? На акции против Порошенко заметили странный нюанс

На акции протеста против пятого президента Украины Петра Порошенко под зданием ГБР были замечены ультрарадикальные активисты Сергей "Боцман" Коротких (Малюта), Никита "Одиссей" Макеев и Дмитрий Кухарчук.

При этом первые двое являются выходцами из России, пишет журналист "Радио Свобода" Артем Фурманюк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что на вчерашний акции у здания ГБР делал в толпе одиозный Сергей "Боцман" Коротких? Почему против Порошенко выступают почти исключительно представители ультрарадикальных кругов: выходцы из Рашки – "Боцман" Малюта, Никита "Одиссей" Макеев, и украинец Дмитрий Кухарчук, который еще несколько лет назад упорно "зиговал" на отечественных стадионах, а сейчас на видео додумался пообещать собственноручно, вместо Зеленского, посадить Порошенко в тюрьму?" – задается вопросом он.

В доказательство своих слов Фурманюк обнародовал соответствующие фото и видео, которые подтверждают как участие в митинге неоднозначных личностей, так и их сомнительную репутацию.

Ультрарадикалы, которые были замечены под ГБР Facebook Артема Фурманюка

Подозрительные активисты на акции против Порошенко Facebook Артема Фурманюка

Напомним, Сергей Коротких является руководителем так называемых Национальных дружин. Ранее он проходил службу в школе КГБ России, а также воевал на Донбассе в составе "Азова". Также Коротких был членом организации "Русское Национальное Единство" и Национал-Социалистического Общества РФ.

Что касается Кухарчука, то ранее его обвинили в избиении ветерана АТО за возглас "Слава Украине!" в развлекательном заведении Черкасс. В результате конфликта мужчине сломали челюсть.

Как сообщал OBOZREVATEL :

пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел 12 августа на допрос в ГБР.

Он был вызван на 9:30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Когда Порошенко выходил из здания, неизвестные попытались забросать его яйцами, но попали в журналистов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram