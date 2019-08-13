Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Российский след? На акции против Порошенко заметили странный нюанс

2.1т Читать материал на украинском

На акции протеста против пятого президента Украины Петра Порошенко под зданием ГБР были замечены ультрарадикальные активисты Сергей "Боцман" Коротких (Малюта), Никита "Одиссей" Макеев и Дмитрий Кухарчук.

При этом первые двое являются выходцами из России, пишет журналист "Радио Свобода" Артем Фурманюк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что на вчерашний акции у здания ГБР делал в толпе одиозный Сергей "Боцман" Коротких? Почему против Порошенко выступают почти исключительно представители ультрарадикальных кругов: выходцы из Рашки – "Боцман" Малюта, Никита "Одиссей" Макеев, и украинец Дмитрий Кухарчук, который еще несколько лет назад упорно "зиговал" на отечественных стадионах, а сейчас на видео додумался пообещать собственноручно, вместо Зеленского, посадить Порошенко в тюрьму?" – задается вопросом он.

Новости
В Киеве пророссийские "титушки" напали на автомобиль Порошенко: первые детали

В доказательство своих слов Фурманюк обнародовал соответствующие фото и видео, которые подтверждают как участие в митинге неоднозначных личностей, так и их сомнительную репутацию.

Ультрарадикалы, которые были замечены под ГБР

Ультрарадикалы, которые были замечены под ГБР

Facebook Артема Фурманюка

Подозрительные активисты на акции против Порошенко

Подозрительные активисты на акции против Порошенко

Facebook Артема Фурманюка

Напомним, Сергей Коротких является руководителем так называемых Национальных дружин. Ранее он проходил службу в школе КГБ России, а также воевал на Донбассе в составе "Азова". Также Коротких был членом организации "Русское Национальное Единство" и Национал-Социалистического Общества РФ.

Что касается Кухарчука, то ранее его обвинили в избиении ветерана АТО за возглас "Слава Украине!" в развлекательном заведении Черкасс. В результате конфликта мужчине сломали челюсть.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Петр Порошенко Сергей Коротких Дмитрий Кухарчук
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
19
4
Смешно
4
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обломов Гоша
Обломов Гоша
И где СБУ? Тоже продались ВВП ? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
филипп филипыч
филипп филипыч
товарищи упоротые, вы не ошибаетесь и вам не мерещится везде и всюду российский след. это правда. россия и украина настолько вросли в друг друга что ничем не разорвать. и российский след будет всегда и везде ибо мы соседи и никуда не денемся друг от друга, а тем кого корежит от этого есть два выхода или подружиться или одно из двух))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...