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''Может вспыхнуть!'' Под Винницей произошло масштабное ДТП с бензовозом

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В понедельник, 14 января, в Винницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

ДТП случилось на трассе Винница – Тульчин в районе села Вороновица, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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"Серьезное ДТП на трассе Винница – Тульчин возле села Вороновица, легковой авто, бензовоз WOG и еще Мерседес", – написал он.

В результате аварии бензовоз перевернулся, а горючее залило дорогу, движение транспорта заблокировано.

Журналист Виталий Павловский на видео добавил, что есть один погибший и трое пострадавших. Сейчас на месте работают пожарные, поскольку топливо на дороге может вспыхнуть от малейшей искры, отметил он.

ДТП под Винницей

ДТП под Винницей

Facebook

ДТП под Винницей

ДТП под Винницей

Facebook

Как сообщал, под Харьковом произошло масштабное смертельное ДТП с легковым авто и микроавтобусом.

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