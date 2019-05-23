И по Зайцевой, и по Дронову: суд дал новый ход делу о кровавой ДТП в Харькове

Рассмотрение апелляции по уголовному делу о смертельной ДТП в Харькове на ул. Сумской в октябре 2017 года с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова назначено на 14 августа 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Харьковского апелляционного суда. Согласно постановлению от 23 мая 2019 года, судебное заседание состоится в 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда.

Председательствующий по делу – судья Владимир Протасов, судьи коллегии – Елена Грошева, Виктория Яковлева.

"24" Алена Зайцева и Геннадий Дронов

Как подчеркнула на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк, апелляция так быстро получила ход, так как дело резонансное.

"Сейчас, из-за загруженности судов, назначают апелляции аж на зиму", – пояснила она.

Напомним, 14 мая стало известно, что Алена Зайцева дочитала материалы дела. Судья принял на рассмотрение ее апелляционную жалобу. При этом апелляцию Дронова вернули адвокатам для доработки.

В начале мая адвокат Дронова Сергей Перепелица добился открытия уголовного производства в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой, потому что авто "размыто". Однако дело вскоре закрыли, так как следствие не нашло в их действиях состава преступления.

Также появилась информация, что Алена Зайцева требует смягчить свой приговор и вместо 10 лет тюрьмы присудить ей 5 лет условного заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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