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8 декабря • обновлено в 08:35
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"Хуже, чем в 90-е": в Украине забили тревогу из-за криминогенной ситуации

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Криминогенная ситуация в Украине сегодня стала намного хуже, даже чем в 90-е годы.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого был убит его сын.

"Мы сейчас романтично говорим о 90-х, и почему-то с ними сравниваем. Я много раз журналистам говорил – не сравнивайте 90-е с сегодняшним днем, потому что 90-е нервозно курят в стороне. Сейчас значительно хуже", – заявил эксперт.

"Тогда в Украине первые шаги делал частный бизнес, который зарождался. В государстве не было сформированных органов, которые могли бы противодействовать тем зародышам организованной преступности. Но не было такой коррупции... Тогда государство нашло силы, видение и понимание, была создана Служба безопасности и в недрах Министерства внутренних дел управление по борьбе с организованной преступностью. В первые годы были просто неимоверные достижения в противодействии ОПГ", – отметил он.

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По словам Шабовты, сегодня, в отличие от 90-х, ОПГ в Украине существуют в формате определенных чиновничьих кланов, коррупционных структур в том или ином ведомстве.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с обстрелом машины Соболева не является исключительной – "она прогнозируема с точки зрения роста преступности, с точки зрения жестокости, которой становится все больше".

"У нас каждая смена власти за собой тянет большой хвост перераспределения сфер влияния. Затем начинаются очень жесткие разборки. К сожалению, это и есть лицо сегодняшней Украины… Это преступление, страшное по своей сути, является достаточно закономерным. Я очень боюсь, что еще будут звучать такие выстрелы", – заявил он.

"Хуже, чем в 90-е": в Украине забили тревогу из-за криминогенной ситуации

izvestia.kiev.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Покушение на Соболева Криминал
Персоны
Вячеслав Соболев Сергей Шабовта
Место
Украина
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А почему никто не говорит о том что это какое то страное покушение? Куча воплей,на пацанов вешают всех собак. А ведь так смахивает на постановку покушения. Только бог шельму метит. И "что то пошло не так". В итоге погиб ребенок. За прошлые грехи отца? Не знаю. Но все же. А может я и ошибаюсь. Дай бог. В этой стране ничему нельзя удивляться. Ничему верить. Страна сплошного фейка
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир с чубажо-пыми обезьянами.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что свиньи вам про Крым неймётся, а здесь свою усраину в криминальный гадюшник превратили. Вроде кто-то говорил весь мир хочет жить в усра-ине.
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