"Хуже, чем в 90-е": в Украине забили тревогу из-за криминогенной ситуации

Криминогенная ситуация в Украине сегодня стала намного хуже, даже чем в 90-е годы.
Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого был убит его сын.
"Мы сейчас романтично говорим о 90-х, и почему-то с ними сравниваем. Я много раз журналистам говорил – не сравнивайте 90-е с сегодняшним днем, потому что 90-е нервозно курят в стороне. Сейчас значительно хуже", – заявил эксперт.
"Тогда в Украине первые шаги делал частный бизнес, который зарождался. В государстве не было сформированных органов, которые могли бы противодействовать тем зародышам организованной преступности. Но не было такой коррупции... Тогда государство нашло силы, видение и понимание, была создана Служба безопасности и в недрах Министерства внутренних дел управление по борьбе с организованной преступностью. В первые годы были просто неимоверные достижения в противодействии ОПГ", – отметил он.
По словам Шабовты, сегодня, в отличие от 90-х, ОПГ в Украине существуют в формате определенных чиновничьих кланов, коррупционных структур в том или ином ведомстве.
Эксперт подчеркнул, что ситуация с обстрелом машины Соболева не является исключительной – "она прогнозируема с точки зрения роста преступности, с точки зрения жестокости, которой становится все больше".
"У нас каждая смена власти за собой тянет большой хвост перераспределения сфер влияния. Затем начинаются очень жесткие разборки. К сожалению, это и есть лицо сегодняшней Украины… Это преступление, страшное по своей сути, является достаточно закономерным. Я очень боюсь, что еще будут звучать такие выстрелы", – заявил он.
izvestia.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам депутат не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы Украинский добровольческой армии.
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