|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Хорошо устроились": Цимбалюк унизил перебежчика из СБУ в прямом эфире росТВ

17.2тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который сбежал в Россию.

Это произошло во время его пресс-конференции в РИА "Новости", которую транслирует "360 tv".

"Я вас тоже поздравляю с 27 годовщиной СБУ. Непонятно, если вы здесь находитесь, значит вы здесь хорошо устроились, судя по всему. Потому что в этот зал просто так не пускают. Хочу спросить: чем вы занимаетесь, в какой спецслужбе сейчас работаете? И самое главное: если в Украине "гражданская" война, то чего же вы на территорию России перебежали?" — обратился Цимбалюк к предателю Украины.

Цимбалюк и Прозоров

Цимбалюк и Прозоров

"Господин Цимбалюк и в принципе все остальные, я хочу сразу сказать, что на вопросы о своей нынешней деятельности, статусе, о том, где находится моя семья, где я проживаю, я отвечать не буду. Это вопросы безопасности", — испуганно ответил ему Прозоров.

Напористость Цимбалюка возмутила кремлевских пропагандистов, и они набросились на него с угрозами.

Новости
"Оруэлл нервно курит": Захарова опозорилась анекдотом об Украине и нарвалась на Цимбалюка

"Роман, во-первых, с места без микрофона не говорим! Так, Роман, еще раз, вас вывести из зала?! На ваши вопросы ответили!" — выкрикнула модератор пресс-конференции.

Позднее Цимбалюк прокомментировал ситуация на скандальной пресс-конференции на своей странице в Facebook.

Василий Прозоров

Василий Прозоров

Facebook Романа Цимбалюка

"Секретным ньюзмекером РИА "Новости" оказался некто Василий Прозоров, который представился подполковником СБУ и теперь рассказывает, что перешел на сторону России, потому что он против "гражданской войны" и против АТО. Хорошо, товарищ ярко выраженный пацифист, который против отказа от термина "братский народ"!

"Ты зачем перешел на сторону другой страны, если у нас "гражданская война"???" — возмутился журналист.

"Какое-то пропагандистское г*вно. Судя по всему в Кремле совсем паника, если они пересказывают сюжеты из зомбиТВ. Фу, только время потратил на эту чушь", — с сарказмом добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Цимбалюк буквально атаковал президента России Владимира Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море на его ежегодной пресс-конференции.

В феврале он заставил понервничать на пресс-конференции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Он задал ему вопрос, не находится ли изменник Украины в плену на территории России.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
СБУ
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
3
11
Смешно
25
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Ты зачем перешел на сторону другой страны, если у нас "гражданская война"???" — возмутился журналист" Ромочка, а почему укровлины пачками порой числом в несколько сотен человек переходили на сторону "агрессора", где их отмывали, кормили и, о ужас!!, отправляли назад???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Свиньи расейские визг подняли. Наверное, прямо в пятачок им попало!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Приходько Егор
Приходько Егор
Цимбалюк крыса подлизота порошенковская. сколько ему заплатили что бы он продолжал оправдывать власть которая убивает украинцев? думаю завтра его господин сбежит из страны и он переобуется.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Приходько Егор, будет очень интересно наблюдать за переобуванием Ромочки и прочих ему подобных персонажей.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Приходько Егор, ты - и думаешь? Ты шо ты, идиото. Не смеши мои аркебузы )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения