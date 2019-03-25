"Хорошо устроились": Цимбалюк унизил перебежчика из СБУ в прямом эфире росТВ

Украинский журналист Роман Цимбалюк публично унизил экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который сбежал в Россию.

Это произошло во время его пресс-конференции в РИА "Новости", которую транслирует "360 tv".

"Я вас тоже поздравляю с 27 годовщиной СБУ. Непонятно, если вы здесь находитесь, значит вы здесь хорошо устроились, судя по всему. Потому что в этот зал просто так не пускают. Хочу спросить: чем вы занимаетесь, в какой спецслужбе сейчас работаете? И самое главное: если в Украине "гражданская" война, то чего же вы на территорию России перебежали?" — обратился Цимбалюк к предателю Украины.

Цимбалюк и Прозоров

"Господин Цимбалюк и в принципе все остальные, я хочу сразу сказать, что на вопросы о своей нынешней деятельности, статусе, о том, где находится моя семья, где я проживаю, я отвечать не буду. Это вопросы безопасности", — испуганно ответил ему Прозоров.

Напористость Цимбалюка возмутила кремлевских пропагандистов, и они набросились на него с угрозами.

"Роман, во-первых, с места без микрофона не говорим! Так, Роман, еще раз, вас вывести из зала?! На ваши вопросы ответили!" — выкрикнула модератор пресс-конференции.

Позднее Цимбалюк прокомментировал ситуация на скандальной пресс-конференции на своей странице в Facebook.

Василий Прозоров Facebook Романа Цимбалюка

"Секретным ньюзмекером РИА "Новости" оказался некто Василий Прозоров, который представился подполковником СБУ и теперь рассказывает, что перешел на сторону России, потому что он против "гражданской войны" и против АТО. Хорошо, товарищ ярко выраженный пацифист, который против отказа от термина "братский народ"!

"Ты зачем перешел на сторону другой страны, если у нас "гражданская война"???" — возмутился журналист.

"Какое-то пропагандистское г*вно. Судя по всему в Кремле совсем паника, если они пересказывают сюжеты из зомбиТВ. Фу, только время потратил на эту чушь", — с сарказмом добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Цимбалюк буквально атаковал президента России Владимира Путина неудобными вопросами о войне в Украине и о захвате украинских моряков в Черном море на его ежегодной пресс-конференции.

В феврале он заставил понервничать на пресс-конференции беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Он задал ему вопрос, не находится ли изменник Украины в плену на территории России.

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