В суде без шансов: что не так с делом Грымчака

Громкое задержание замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака обрастает скандальными подробностями.

Налицо ряд нарушений, которые, скорее всего, похоронят дело чиновника. OBOZREVATEL разобрался в нашумевшей истории.

Что случилось?

В среду, 14 августа, представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ прибыли в дом Грымчака, где произвели его задержание.

Как выяснилось, замминистра и его помощника подозревают в мошенничестве – они якобы требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА. Сообщается, что подозреваемых поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

Задержание Грымчака Facebook Натальи Склярской

Как сообщили источники OBOZREVATEL в ГПУ, потерпевшим по делу фигурирует некий Максим Александрович Святненко. Информации в открытых источниках о нем найти пока не удалось.

Что не так с задержанием?

Задержание заместителя министра связано с нападением на Татьяну Черновол. Номер дела, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака, совпадает с номером дела о покушении на нее в декабре 2013 года.

Как пояснил OBOZREVATEL источник в Генпрокуратуре, "во время расследования по избиению получили информацию о новом современном преступлении".

Оказалось, что сама Черновол только что узнала, что ее дело связали с Грымчаком.

"На самом деле он к покушению не имеет никакого отношения. Я позвонила Горбатюку (начальник управления специальных расследований ГПУ. – Ред.), и он мне пояснил, что они вели слежку за одним из фигурантов моего дела, прослушивали его. И во время прослушки узнали о взятке. Такая вот связь", – сказала нам Черновол.

И вот тут возникает первая нестыковка. По закону, если в ходе расследования дела всплывают факты о совершении другого преступления, необходимо зарегистрировать новое производство.

Проблема в том, что преступление, которое вменяют Грымчаку, является подследственностью НАБУ. Но без Специализированной антикоррупционной прокуратуры, орган досудебного расследования, которым является бюро, не может ступить и шагу.

Вероятно, по каким-то причинам директор НАБУ Артем Сытник не захотел договариваться с главой САП Назаром Холодницким. Потому дело провернули через Горбатюка. Эпизод Грымчака в нарушение закона "вписали" в дело Черновол.

Защитник замминистра Феликс Кашарский, который присутствовал при обыске в квартире чиновника, также предполагает, что дела искусственно "привязывают" друг к другу.

Мнения:

"Дело в том, что сейчас прокуратура не имеет права вести расследования. Правда, по закону они могут заканчивать ранее зарегистрированные дела. Они берут старые регистрации и притягивают к ним новые уголовные нарушения. Конечно, это незаконно", – заявил OBOZREVATEL Кашарский.

"Они специально привязали дело Грымчака в делу о покушении на Черновол, чтобы изменить подследственность и обойти Антикоррупционную прокуратуру. Эту преступную схему придумал Сытник и Горбатюк, они вступили в преступный сговор с черниговским СБУ и Деснянским судом города Чернигова. Это аналогичная ситуация, как с обыском в Окружном суде. Чтобы не брать разрешений в Антикоррупционной прокуратуре, понятно, что им этого никто бы не дал, решили привязать все под старые дела. К тому же, они решили паразитировать на делах Майдана, потому что понятно, что Горбатюк ничего не сделал в этом направлении. В суде такие действия будут признаны незаконными, и все эти доказательства судом не будут восприниматься ", – пояснил нам известный адвокат Ростислав Кравец.

"При том, что на Юрии Николаевиче (Грымчаке – Ред.) негде клейма ставить, дело явно сфальсифицировано, а расследование ведется ненадлежащим органом с вопиющим нарушением требований процессуального закона. Это сделано сознательно, поскольку в случае, если бы досудебное расследование велось на законных основаниях, процессуальное руководство должна осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура. А этого Сытнику по каким-то причинам не хочется", – написал в Facebook журналист Владимир Бойко.

А при чем тут СБУ Черниговской области?

Как рассказали OBOZREVATEL источники в Генпрокуратуре, 19 июля в Единой базе досудебных расследований зарегистрировали дополнение к делу Черновол, по которому уже давно есть приговор. Затем производство почему-то переходит к СБУ Черниговской области.

Разрешение же на проведение обыска дома Грымчака дала 12 августа 2019 года Наталья Лямзина, судья печально известного Деснянского районного суда Чернигова, который, например, ранее разрешил обыскивать кабинеты судей Окружного административного суда Киева.

Что будет с Грымчаком?

Очевидно, что с таким набором процессуальных нарушений у дела Грымчака катастрофически мало шансов даже дойти до суда.

Тем более, если в итоге окажется, что имеет место провокация взятки, которая находится вне закона. Напрашиваются параллели с громким производством против народного депутата 8-го созыва Борислава Розенблата, которого в итоге признали потерпевшим по "янтарному делу".

Также гремел скандал с подстрекательством заместителя главы миграционной службы к "решению вопроса" за деньги одним из детективов НАБУ под прикрытием. В итоге подозрение предъявили как раз агенту бюро.

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