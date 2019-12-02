Генерал ответил на угрозу Кремля о "потере ряда областей" Украины

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что высказывание председателя нелегитимной Госдумы РФ о возможной потере Украиной ряда областей – давление накануне нормандского саммита.

"Это можно рассматривать как угрозу, чтобы украинская сторона была более покладистой на переговорах 9 декабря", – сказал он OBOZREVATEL.

Генерал убежден, что фактически речь идет о новой попытке Кремля вмешаться во внутренние дела Украины. "Но мы сможем им противостоять", – заверил он.

Войска РФ

"Володин считает, что Украина будет мириться с тем, что области будут куда-то отходить? Нет, конечно. Если это будет происходить, это будет усиление войны", – подчеркнул Романенко.

По его словам, в отличие от 2014 года, когда РФ удалось практически без сопротивления оккупировать Крым, "в этот раз мы подготовлены гораздо лучше, мы наращиваем свой военный потенциал". "В частности, в 2020 году впервые за 28 лет на армию предусмотрено 3% ВВП", – напомнил генерал.

Как писал OBOZREVATEL:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей. По его словам, Киев якобы "ущемляет права малых народов".

Комментируя это заявление, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что украинские власти приложат все усилия для объединения общества и не допустят его раскола.

Министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.

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