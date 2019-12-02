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2 декабря • обновлено в 21:53
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Генерал ответил на угрозу Кремля о "потере ряда областей" Украины

4.7т
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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что высказывание председателя нелегитимной Госдумы РФ о возможной потере Украиной ряда областей – давление накануне нормандского саммита.

"Это можно рассматривать как угрозу, чтобы украинская сторона была более покладистой на переговорах 9 декабря", – сказал он OBOZREVATEL.

Генерал убежден, что фактически речь идет о новой попытке Кремля вмешаться во внутренние дела Украины. "Но мы сможем им противостоять", – заверил он.

Войска РФ

Войска РФ

"Володин считает, что Украина будет мириться с тем, что области будут куда-то отходить? Нет, конечно. Если это будет происходить, это будет усиление войны", – подчеркнул Романенко.

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По его словам, в отличие от 2014 года, когда РФ удалось практически без сопротивления оккупировать Крым, "в этот раз мы подготовлены гораздо лучше, мы наращиваем свой военный потенциал". "В частности, в 2020 году впервые за 28 лет на армию предусмотрено 3% ВВП", – напомнил генерал.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей. По его словам, Киев якобы "ущемляет права малых народов".

  • Комментируя это заявление, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что украинские власти приложат все усилия для объединения общества и не допустят его раскола.

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Вячеслав Володин Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости России
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
лучше бы ты противостоял цене на газ и прочую комуналку,которая по итогам евроотсосияции стала космически термос-писвисной.
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
Это не угроза недоумки! Это предупреждение о грозящей вам опасности, которую вы сами приближаете своим безмозглым правлением!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Неподскакивающий Нескакун, ПрипиZдень ,среди всех проблем волнующих украинцев, вопрос языка в пятом-шестом десятке. Это только в вашем воспалённом мозгу, может родиться такой бред .
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
АБАлдеть! " в 2020 году впервые за 28 лет на армию предусмотрено 3% ВВП", Только ВВП Украины в " раза меньше, чем в 13 году, т.е. по уровню 13 года - это 1.5%. И во вторых, надо ещё бюджет ВЫПОЛНИТЬ!
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