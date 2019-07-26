Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Где "асвабадители"?" В сети показали последствия "русского мира" на Донбассе

16.4т Читать материал на украинском

В сети показали очередное доказательство того, что Донбасс приходит в упадок после оккупации территории российскими наемниками. Железная дорога "Макеевпогрузтранс" полностью заросла кустами и сорняками.

Соответственные фото и видео выложил блогер Иосиф Пиночет на своей странице в Twitter. Пост начали комментировать другие пользователи, подшучивая над ситуацией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Так умирает железная дорога "Макеевпогрузтранс". До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", – подписал ролик Пиночет.

Железная дорога

Железная дорога

Twitter Иосиф Пиночет

Новости
"Ждем прихода Украины!" Цимбалюк поделился криком души из "Л/ДНР"

"Где? Где я спрашиваю "асвабадители"? Почему еще рельсы на месте?", "Это дорога в свободные республики?", "Где-то я уже такое видел... А, ну да, в освобожденной русским миром от здравого смысла Абхазии", – прокомментировали пользователи.

Железная дорога

Железная дорога

Twitter Иосиф Пиночет

Железная дорога

Железная дорога

Twitter Иосиф Пиночет

Железная дорога

Железная дорога

Twitter Иосиф Пиночет

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, поселок Чернухино, который находится недалеко от Дебальцево, за четыре года оккупации российскими террористами превратился в ужасающий пустырь, в котором уже ничего не напоминает о нормальной жизни.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Донецк
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
33
34
Смешно
4
Интересно
32
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Heisenberg Mr
Heisenberg Mr
Зато у жителей "загнивающего" Донбасса пенсия 14 тыс.рублей (6 тыс.грн) и газ стоит копейки, а у "расцветающей" Украины пенсионеры с пенсией 1,5 тысячи грн не в состоянии осилить даже счета за отопление, и стоят под супермаркетами с вытянутой рукой, потому что голодают. Есть чем гордиться. Только почему-то об этом обоз статьи не пишет, а пишет о "загнивающем" Донбассе и Крыме:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Heisenberg Mr
Heisenberg Mr
Попович Олег, ты можешь сколько угодно смеяться и ставить дизы, но я знаю, о чем говорю, не из "пропагандистских" статей, а из личного опыта, тетка такую пенсию получает, к тому же минималку. А сестра моей бабушки, как ветеран войны вообще 9 тыс.грн в переводе получает и ещё умудряется не то что себя обеспечивать - ещё и деньги отсылать моей нищей бабушке из "процветающей" Украины, между прочим, тоже ветерану войны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Попович Олег
Попович Олег
Heisenberg Mr, да таких пенсий по всей России нету у большинства, а ты про Донбасс, смеши еще)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мороз Виктор
Мороз Виктор
На Донбассе война а по всей Украине таких рельс тьма которые ведут к закрытым предприятиям.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Подобные лицемерные публикации - последние судороги свидомого сброда.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 3 ответов | показать все
Попович Олег
Попович Олег
Пигин Макс, ну так это же не Украина звала туда русский мир и хочет отделить эти территории в пользу России, всё сами, своими гнидными ручками, так чего теперь ныть то? И да фиг им по целой морде а не особый статус, и за грехи придётся многим заплатить окромя тех кто не держал оружия.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Dell Alex, Лицемерие в том, что это Украина уничтожает Донбасс. Блокады, обстрелы и так далее. Помнишь пламенную речь гидранта о детях в подвалах?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel