"Где "асвабадители"?" В сети показали последствия "русского мира" на Донбассе

В сети показали очередное доказательство того, что Донбасс приходит в упадок после оккупации территории российскими наемниками. Железная дорога "Макеевпогрузтранс" полностью заросла кустами и сорняками.
Соответственные фото и видео выложил блогер Иосиф Пиночет на своей странице в Twitter. Пост начали комментировать другие пользователи, подшучивая над ситуацией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Так умирает железная дорога "Макеевпогрузтранс". До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", – подписал ролик Пиночет.
Железная дорога
Twitter Иосиф Пиночет
"Где? Где я спрашиваю "асвабадители"? Почему еще рельсы на месте?", "Это дорога в свободные республики?", "Где-то я уже такое видел... А, ну да, в освобожденной русским миром от здравого смысла Абхазии", – прокомментировали пользователи.
Железная дорога
Twitter Иосиф Пиночет
Железная дорога
Twitter Иосиф Пиночет
Железная дорога
Twitter Иосиф Пиночет
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Так умирает железная дорога #Макеевпогрузтранс— Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) 26 июля 2019 г.
До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы.#Макеевка#процветание pic.twitter.com/fwGodcCgyo
Еще немного фото pic.twitter.com/onctfWCk4a— Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) 26 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, поселок Чернухино, который находится недалеко от Дебальцево, за четыре года оккупации российскими террористами превратился в ужасающий пустырь, в котором уже ничего не напоминает о нормальной жизни.
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