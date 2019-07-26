"Где "асвабадители"?" В сети показали последствия "русского мира" на Донбассе

В сети показали очередное доказательство того, что Донбасс приходит в упадок после оккупации территории российскими наемниками. Железная дорога "Макеевпогрузтранс" полностью заросла кустами и сорняками.

Соответственные фото и видео выложил блогер Иосиф Пиночет на своей странице в Twitter. Пост начали комментировать другие пользователи, подшучивая над ситуацией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Так умирает железная дорога "Макеевпогрузтранс". До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", – подписал ролик Пиночет.

Железная дорога Twitter Иосиф Пиночет

"Где? Где я спрашиваю "асвабадители"? Почему еще рельсы на месте?", "Это дорога в свободные республики?", "Где-то я уже такое видел... А, ну да, в освобожденной русским миром от здравого смысла Абхазии", – прокомментировали пользователи.

Железная дорога Twitter Иосиф Пиночет

Железная дорога Twitter Иосиф Пиночет

Железная дорога Twitter Иосиф Пиночет

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, поселок Чернухино, который находится недалеко от Дебальцево, за четыре года оккупации российскими террористами превратился в ужасающий пустырь, в котором уже ничего не напоминает о нормальной жизни.

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