В деле Савченко по подозрению в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений сложно отделить политические аспекты от юридических. Даже представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко содержит скрытую за статьями Уголовного кодекса политическую позицию власти относительно событий на востоке Украины.

Так, несмотря на то, что законодательство Украины уже назвало вещи своими именами, а именно: войну - войной, а так называемые ДНР/ЛНР - оккупационной администрацией, в представлении продолжает фигурировать формула терроризма.

Зато законом о реинтеграции Донбасса (который имеет длинное название "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях") установлено, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых РФ, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации и подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины.

Таким образом, если Надежда Савченко и была в сговоре с руководителями самопровозглашенных республик, что требует доказывания в процессе следствия, то это было сотрудничество с оккупационной администрацией Российской Федерации, а не с террористами.

Почему терроризм, а государственная измена

Цель преступных агрессивных действий Российской Федерации и ее оккупационной администрации на территории ОРДЛО - изменить пределы государственной границы Украины. Однако статья 258 Уголовного кодекса "Террористический акт" такой цели не предусматривает, как не предполагает и цели свержения конституционного строя или захвата власти.

Нельзя все случаи применения оружия, взрывы и поджоги автоматически квалифицировать как теракт, потому что закон четко определяет цель теракта. Поэтому, если без политики, а по факту, то на востоке Украины не терроризм, а посягательство на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны.

Таким образом, если Савченко была в сговоре с представителями оккупационной администрации Российской Федерации и планировала взрывы, расстрелы, захват государственных зданий, тогда есть все признаки государственной измены. Потому что такие действия, если их совершение докажет следствие и суд, по сути являются предоставлением помощи иностранному государству и его представителям в проведении подрывной деятельности, что предусмотрено ст. 111 Уголовного кодекса. Однако, в представлении ГПУ ссылок на эту статью нет.

Напомню, что 24 февраля 2017 года, сразу после первого визита Савченко в оккупированный Донецк, народный депутат Татьяна Рычкова из фракции "Блок Петра Порошенко" заявила с парламентской трибуны о подстрекательстве Надеждой Савченко военных к совершению переворота и призвала СБУ и Генпрокуратуру открыть по этому поводу уголовное производство.

В ответ контрразведка СБУ тогда начала проверку информации о подстрекательстве депутатом Надеждой Савченко военнослужащих к свержению власти. Кроме того, в это же время происходила проверка СБУ правомерности визита Савченко в Донецк.

Интересно, что же было установлено в результате этих двух проверок? Ведь если Савченко осуществляла преступный сговор и сотрудничала с представителями оккупационной администрации, то делала это именно тогда.

Более того, нашлись свидетели действий Савченко по подстрекательству к перевороту. Это были военнослужащие ВСУ воздушно-десантных войск 80-й и 79-й бригад. Почему тогда в феврале 2017 СБУ не прекратила совершение депутатом преступлений, почему не было представление ГПУ в Верховную Раду о снятии неприкосновенности? Или Савченко начала совершать преступления уже после двух проверок СБУ?

В представлении ГПУ о предоставлении разрешения Верховной Раде на привлечение Савченко к уголовной ответственности упоминается факт пересечения линии разграничения в ноябре 2017 вне контроля.

То есть, если Савченко въезжала на оккупированную территорию вне установленного пункта пропуска с целью причинения вреда интересам государства, тогда есть основания говорить о совершении еще одного преступления, а именно - "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее" , предусмотренного ст. 332-1 Уголовного кодекса.

Но юридической оценки этого факта в тексте представления почему-то нет, так же, как и юридической оценки действий тех, кто помогал ей (возможно, небескорыстно) пересекать таким способом линию разграничения.

Таким образом, из перечня инкриминируемых преступлений есть смысл изъять приготовление к совершению террористического акта. Потому что с политической точки зрения терроризм "наиболее благодарное" преступление, ведь он наводит ужас на всех, потому борец с терроризмом - это всегда герой. Но с юридической точки зрения, ради судебной перспективы, следует искать неопровержимые доказательства совершения государственной измены, приготовление к свержению конституционного строя, к убийству государственных деятелей, незаконное обращение с оружием и незаконный въезд на оккупированную территорию.

Несколько вопросов к ГПУ

В уже упомянутом представлении ГПУ Рубана называют лицом, позиционирующим себя, как вовлеченного в процесс обмена граждан Украины, которые незаконно удерживаются участниками террористических организаций "ДНР/ЛНР". Означает ли такая формулировка, что следствием сегодня не установлен факт привлечения Рубана к обменам?

Кроме того, в представлении ГПУ отмечается, что преступная деятельность Рубана пресечена его задержанием, зато Савченко с 20.11.2017 по настоящее время осуществляет приготовление к совершению преступлений, которые ей инкриминируются. В этом смысле прослеживается интересная хронология.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде о причастности Савченко к сговору о совершении тяжких и особо тяжких преступлений еще 15 марта 2018 года. Но почему-то не ускорили, насколько это возможно, рассмотрение представления ГПУ в парламенте и предоставлении согласия на привлечение к ответственности, задержание и арест. Таким образом, получилась недельная пауза.

То есть, у Савченко после обвинений с трибуны Верховной Рады была еще неделя чтобы: а) уничтожить, спрятать или повредить любые вещи или документов, имеющие существенное значение для установления обстоятельств преступления; б) незаконно повлиять на свидетелей, соучастников; помешать следствию любым другим способом.

В течение этой недели также существовал высокий риск совершения Савченко другого преступления или продолжение совершения преступлений, в которых она подозревается, и даже побег.

То есть, с юридической точки зрения, было целесообразно сообщить обществу о подозрениях в отношении Савченко и как можно скорее рассмотреть в Верховной Раде вопрос согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест. Но, учитывая недельное мощное использование информационного поля как властью, так и Савченко с ее сообщниками, напрашивается мысль о политической обусловленности такого разрыва во времени между заявлением генпрокурора о подозрениях и решение Верховной Рады о снятии неприкосновенности.

Стоит отметить, что Савченко очень эффективно воспользовалась предоставленным временем. Она посетила Европарламент, хотя Парубий утверждает, что не подписывал распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко.

Она повторила во всех эфирах и в Верховной Раде хорошо заученный оправдательный текст и свои претензии к власти. Немного путалась в фамилиях Шаповала и Шеремета, Зимбабве и Замбези, но в целом позиционировала себя проводником народной мечты. Очевидно, именно ее технологами и было запущено в СМИ и соцсетях это странное сравнение преступления с мечтами на кухнях украинский, которое потом красной нитью прошло через все ее выступления. Зачем ГПУ подарила ей эту неделю?

Именно продуманная и технологически выстроенная информационная кампания Савченко наводит на мысль, что она "работает" не одна. То есть, вероятно, ее преступные действия, если это докажет суд, является частью какого-то проекта, плана или спецоперации. В данной ситуации как раз уместно подозревать "русский след" с "украинскими руками". Поэтому интересно, не остановится ли следствие только на подозрении и расследовании действий Савченко, будет ли искать тех, кто, возможно, за ней стоит.

Ляпы Савченко

Несмотря на то, что Савченко принимает советы окружения и работает над собой, она все равно предполагается фатальных ошибок и самостоятельно лишает себя пространства для маневра.

К примеру, Савченко ошибочно пыталась оправдать свои действия мотивом, названным сложным художественным термином "сюрреализм". Ведь на квалификацию действий это не будет влиять. То есть, не имеет значения, какой был мотив совершения действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти. Мотивом может быть в данном случае что угодно -- политический авантюризм, сюрреализм, месть, карьеризм, недовольство властью и даже мечта о кинематографическом суициде и тому подобное.

Несколько раз, в том числе на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, Савченко подтвердила, что совершала действия, изложенные в представлении ГПУ и на видео , продемонстрированном в Верховной Раде. Таким признанием она не только заставила всю страну усомниться в ее номальности, но еще и лишила себя возможности использовать ошибки следствия и оспорить в дальнейшем обвинения в совершении инкриминируемых деяний.

Упоминание в разговорах под запись имени родной сестры Савченко, как лица, которое может прийти к власти после свержения конституционного строя, является недопустимым легкомыслием. Сама Надежда заявила, что знала о слежке и о возможной записи ее разговоров. Таким образом, она сама побуждает подозревать сестру, как минимум, в осведомленности о готовящихся преступлениях. После таких слов появляется вероятность причастности сестры до преступного сговора, если это будет доказано в суде, а значит и риск продолжения совершения преступных действий.

Из продемонстрированного в Верховной Раде видео следует, что Надежда явно не сопоставляет конечную цель с объемом подготовительных работ и необходимым количеством человеческих ресурсов. На логические и уточняющие вопросы соучастника Березня она отвечает настолько некомпетентно, что остается загадкой, почему он продолжил сотрудничество. Ее планы, хотя и звучат очень уверенно, но не подкрепляются логикой, знаниями, изучением вопроса. Собственно, это и создает впечатление театральности для всех людей, которые хоть раз в жизни что-то организовывали.

Возможно, это лишь верхушка айсберга

Революция Достоинства привела в парламент немало восторженных личностей, у которых жажда исторического величия и славы затмевает здравый смысл. Отсутствие надлежащего образования и низкий интеллектуальный уровень делает этих людей заложниками идей 100-летней давности. Савченко не единственный депутат, который генерирует безумные идеи изменения системы власти в Украине. В парламенте "мыслителей" немало, просто пределы воображения у каждого свои. Савченко до депутатства служила в армии, может она другого способа, кроме вооруженного, просто не представляет.

Поэтому наивно думать, что привлечение Савченко к ответственности защищает государственных деятелей и Верховную Раду от посягательств и "героизма" народных мстителей. Наоборот, стоит задуматься над тем, что парламент - это идеальное место для знакомства депутата-"мессии" и депутата-спонсора, готового финансировать "мечты украинского народа". Следовательно, план Савченко на шесть человек по свержению конституционного строя и передачи всей государственной власти ее сестре может оказаться не самым страшным.

Более того, арест и даже осуждение Савченко не уменьшает для Украины опасность со стороны страны-агрессора. Если за этим сюрреализмом прямо или косвенно стоит Кремль, тогда это только верхушка айсберга.