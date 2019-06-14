Диверсанты! Россия не впустила без документов 800 пчел из Украины

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию 800 пчел без документов, которых россиянин пытался вывезти с Украины через Белгородскую область в Чечню.

Об этом сообщила пресс-служба местного управления ведомства. "Сто пчелопакетов были обнаружены сегодня инспектором управления Россельхознадзора совместно с сотрудником пограничной службы в багажном отсеке автобуса, прибывшего с Украины в многосторонний пункт пропуска "Нехотеевка", — говорится в сообщении.

Утверждается, что отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и разрешение на ввоз насекомых. В итоге, пчел отправили обратно на территорию Украины.

Россия не впустила 800 пчел из Украины Комикс

В сети уже начали шутить на эту тему.

800 украинских пчел задержали на границе с Россией. У водителя, перевозившего насекомых, не оказалось нужных документов и их всех отправили обратно на Украину pic.twitter.com/9lBCxquTNc — Лента.ру (@lentaruofficial) 14 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решение запретить ввоз яблок и груш из Беларуси, так как под видом белорусской продукции в РФ якобы может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

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