Дал команду "Огонь!" На начальника Генштаба Украины завели уголовное дело

Полиция Харькова зарегистрировала уголовное производство относительно начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко и генерала Виктора Назарова.

Им инкриминировали превышение служебных полномочий. Об этом в интервью изданию "Факты" сообщил генерал армии Украины Виктор Муженко. По его словам, производство было открыто еще полтора года назад.

"Знаете, в чем обвиняют? В том, что весной 2014 года, когда еще не были урегулированы в правовом отношении действия Вооруженных Сил и формат АТО не предусматривал применения ВСУ, я взял на себя ответственность и дал команду на открытие огня и применение войск. И никто это дело не собирается закрывать", – объяснил он.

Виктор Муженко Факты

Муженко отмечает, что уголовные производства по разным статьям регистрировались фактически на весь руководящий состав ВСУ.

"В целом уголовные производства открыты на восемь тысяч военнослужащих. Около тысячи находятся сейчас в тюрьмах. Самое интересное, что некоторых обвиняют в том, что они применили насилие в отношении тех, кто нам противостоял в 2014 году", – сообщил украинский генерал.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Муженко заявлял, что война на Донбассе с подачи России в течение одного часа может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!