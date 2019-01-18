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''Чтобы вы сдохли!'' Террористка ''ДНР'' пожаловалась на ''Новороссию''

3.1тЧитать материал на украинском

Гражданка Беларуси Наталья Красовская, которая воевала на стороне террористов "ДНР", перед поездкой на Донбасс попала в плен и была жестоко избита.

В интервью "Белсат" она рассказала, что попала на Донбасс весной 2014 года из Ростова, придумав легенду, что едет на оккупированную территорию, чтобы помогать раненым в краматорском госпитале.

Красовская сообщила, что ее задержали без объяснения причины в поселке Черевковка, недалеко от Славянска.

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''Чтобы вы сдохли!'' Террористка ''ДНР'' пожаловалась на ''Новороссию''

"Я лежала со связанными ногами, ходила под себя, а меня пи****ли [избивали] без конца. Пацанчик, моложе меня лет на десять, пушистый такой, над ухом электрошокером щелкал. Позывной у него был — Берия. Когда они уходили, я подползала к двери, билась об нее плечом и проклинала их до двенадцатого колена. Кричала: "Ненавижу, чтобы вы сдохли с вашей Новороссией!" Это продолжалось двое суток", — рассказала она.

Спустя два дня плена, 9 мая ее выпустили и передали в больницу, где диагностировали "смещение межпозвоночного диска" и "опущение левой почки". Тем не менее, затем женщина осталась на оккупированной территории и входила в состав незаконных вооруженных формирований.

''Чтобы вы сдохли!'' Террористка ''ДНР'' пожаловалась на ''Новороссию''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист "ДНР" Бенес Айо рассказал о тяжелой экономической ситуации в ОРДЛО, которая превратилась в нищую территорию с бесправным населением.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Пришлось сосать за хуесосию? Неожиданно!
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Сохатый Бурят
Сохатый Бурят
Если бы были мозги, то было бы сотрясение мозга. Повезло этой самке андрофага, что она не человек.
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