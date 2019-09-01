Чьи же Львов и Ривне? В Польше оскандалились с картой на поезде

В Польше украинские города Львов и Ривне изобразили своими на одном из поездов.
Соответствующие фотографии обнародовал на своей странице в Facebook Саша Комьяхов, рассказав, что на транспортное средство нанесли рисунок в виде карты.
"Расово-благонадежное ностальджи на электричках Польши. Львов – их, Ривне – их, Вильнюс – их", – прокомментировал автор снимков.
В Польше Львов и Ривне присвоили себе
Фото: Саша Комьяхов
В комментариях с юмором отреагировали на скандальное присвоение украинской земли. Также посоветовали украинцам поступить таким же образом с польскими городами.
"А Бреслау (Врослав) скромно прикрыли элементами дизайна", "Нужно УЗ сделать такое же с Жешувом, Перемышлем и Люблином", – отреагировали пользователи.
В Польше разрисовали поезд
Фото: Саша Комьяхов
Поезд с картой, на которой Львов и Ривне – Польша
Фото: Саша Комьяхов
Скандальная карта со Львовом и Ривне в составе Польши
Фото: Саша Комьяхов
Польский поезд с картой
Фото: Саша Комьяхов
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в Польше уже был скандал с картой. Тогда в рекламном буклете Поморского воеводства ошибочно напечатали Украину, разделив ее пополам.
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