Сдавили шею и били по голове: в Днепре патрульные попали в скандал

Двое сотрудников патрульной полиции Днепра избили водителя за отказ выйти из машины, после чего составили на него фальшивый административный протокол.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, это произошло еще в 2017 году.

"Установлено, что в июле 2017 указаны патрульные, вступив в предварительный сговор, безосновательно остановили автомобиль HONDA CR-V и предложили водителю выйти из авто и предоставить документы. На отказ последнего (человек понимал противоправность действий работников правоохранительного органа) патрульные выпустили ему в лицо слезоточивый газ, после чего начали со значительной силой сжимать ему шею", – сообщили в прокуратуре.

Полицейские вытянули водителя из авто, бросили его на землю и 30 раз ударили по туловищу и голове.

"С целью предоставления своим незаконным действиям законного вида и улучшения показателей в работе, полицейские умышленно составили заведомо ложный официальный документ — протокол об административном правонарушении в отношении мужчины якобы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в ведомстве.

Одного из патрульных будут судить за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.365, ч.2 ст.162 ч.1 ст.366 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, по предварительному сговору группой лиц; незаконное проникновение в иное владение, незаконное проведение в нем осмотра или обыска; служебный подлог).

"Его сообщник обвиняется в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.28 ч.2 ст.365 УК Украины. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал "Обозреватель", в начале апреля 2018 года киевская полиция попала в скандал с ограблением.