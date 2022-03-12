Путина могут отстранить от власти 'в могилу или на пенсию', – экс-глава МИД России

Президент России Владимир Путин, возможно, рискует быть отстраненным от власти ключевыми людьми в Кремле, заявил бывший глава МИД России Андрей Козырев.

По его мнению, поскольку российские войска застряли в Украине и Россия становится все более изолированной из-за санкций, Путин может заплатить цену "вооруженным конвоем либо в могилу, либо на пенсию", сообщает издание The Times.

"Многие русские цари были убиты, многие были устранены тем или иным способом… Даже в Советском Союзе были случаи: говорили, что Сталина отравили, Хрущева вывезли из Кремля… Относительно Путина, я очень ожидаю, вырастет сопротивление и недовольство, которые так или иначе будут решены. Не знаю, каким путем, но российская история полна неожиданных результатов", – отметил он.

Видео дня

Аналитики выдвигали теории о психическом здоровье Путина на основе сообщений в Twitter в начале этой недели, но, отметил Козырев, в его решении вторгнуться в Украину была "ужасающая" логика.

"Это ужасно, но это не иррационально. Чтобы понять, почему вторжение было рациональным для Путина, мы должны встать на его место", – сказал российский экс-министр.

Он уточнил, что, с точки зрения Путина, была необходимость вернуть Киев под доминирование Кремля после проевропейского движения на Майдане, которое свергло пророссийского президента в Украине Виктора Януковича. Козырев сказал The Times, что Путин просчитался, но это не делает его безумным. Просто "ошибающимся и поступающим аморально".

Бывший российский министр, сейчас живущий в Майами (США), утверждает, что опыт советско-афганской войны должен был стать уроком истории для Путина, который в то время был офицером КГБ.

"Она (война в Афганистане – ред.) тоже началась с вторжения, и выглядело так, будто СССР побеждает. Но после этого Запад предоставил такие средства как ракеты "Стингер", и тогда стало очевидно, что наземная война начала разваливаться… Советский Союз вынужден был вывести свои войска и потерпел поражение. Мой прогноз для России сейчас такой же. Вероятен очень драматический сценарий распада, как и с СССР", – подчеркнул Козырев.

При этом он выразил сомнение, что у Путина "суицидальные ядерные намерения".

"Он просто такой парень, который способен быть наглым, у него высокая планка относительно рисков, и это является проблемой для Запада", – сказал бывший российский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европейского парламента записали видеообращение к жителям Мариуполя, в котором, в частности, подчеркнули, что президент России Путин будет свергнут.

Ранее глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большинство российских генералов не желают продолжать войну против Украины, этого хотят только Путин и министр обороны России Сергей Шойгу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!