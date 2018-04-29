В Киеве выступит британская суперзвезда 

Бас-гитарист Placebo Стефан Олсдал выступит в Киеве в составе международного проекта Digital 21 + Stefan Olsdal.

Его сооснователь - испанский электронщик Мигель Лопез Мора. В 1988 году он был одним из первых музыкантов, которые углубились в электронику. Однако Мора пошел еще дальше. Кроме синтезаторов, на сцену он вытащил гитары, ситар, ударную установку, терменвокс и визуальное сопровождение, превратив концерт в полноценное шоу.

Олсдал в мире альтернативы персона не меньшая по важности. В 1994-м вместе с другом Брайаном Молко Стефан основал одну из самых узнаваемых британских рок-команд Placebo и остается ее участником по сей день.

В октябре прошлого года увидел свет дебютный альбом Inside, который Мора и Олсдал представят в Киеве.

Inside — плод труда нескольких лет, который создавался в Лондоне и Мадриде. К процессу были привлечены вокалисты и музыканты из Японии (Cuushe), Китая (Хелен Фенг), Исландии (Маргрет Ран) и Франции (Джульен Дессанж).

Олсдал отмечает, что альбом получился гибридным: клубная музыка соединяется с реальными инструментами и струнными, которые чаще всего можно услышать на академической сцене.

Где: Киев, клуб Caribbean Club

Когда: 14 октября

Как сообщал CityOboz, в Киеве выступят звезды мирового рокабилли.