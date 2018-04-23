В Киеве установят модель кубка Лиги чемпионов

В центре Киева установят модель кубка Лиги чемпионов UEFA.

Она будет стоять на Софийской площади с 24 по 27 мая, начало установки - 18 мая, демонтаж - 29 мая, говорится в распоряжении КГГА.

Кроме того, на ул. Крещатик (от ул. Хмельницкого до ул. Архитектора Городецкого с использованием проезжей части Майдана Незалежности) с 24 мая по 27 мая пройдет фестиваль чемпионов UEFA.

В связи с открытием фан-зоны движение по главной улице столицы будет ограничено 24 и 25 мая с 11:00 до 23:00, 26 мая — с 11:00 до 01:00 27 мая, 27 мая — с 11:00 до 21:00.

Отметим, 21 апреля Киев встретил кубки Лиги чемпионов UEFA, которые получат победители женского и мужского финалов. Торжества состоялись на Крещатике возле Киевской городской государственной администрации.

Чтобы сфотографироваться с трофеями, на главной улице столицы выстроилась километровая очередь.

Как сообщал "Обозреватель", Виталий Кличко оконфузился с кубком Лиги чемпионов.