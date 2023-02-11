Украина – Литва: анонс решающего матча отбора женского Евробаскета-2023, трансляция на XSPORT
Женская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 12 февраля, проведет заключительный и решающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2023 года. Команда тренера Срджана Радуловича в номинально домашней встрече в Риге примет представительниц Литвы.
ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЛИТВА
Увидеть последнюю встречу "сине-желтых" в квалификации к континентальному первенству можно будет на телеканале XSPORT. Начало – в 16:00 по киевскому времени.
Трансляция также будет доступна на видеосервисах Megogo и Volia TV, а также официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ЛИТВА
Фаворитками игры считаются наши девушки. Ставки на победу украинок в основное время принимаются с коэффициентом 1,56.
Ничья оценивается котировкой 11,50. А показатели на успех гостей достигают уровня 2,70.
СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ЛИТВА
Украина: Дария Дубнюк, Ольга Алексейчик, Кристина Филевич, Виктория Балабан, Ульяна Дацько, Вита Горобец, Алина Ягупова, Ольга Мазниченко, Юлия Мусиенко, Татьяна Юркевичус, Татьяна Гаврильчик, Мириам Уро-Ниле.
Литва: Даля Донскихите, Эгле Швенторайте, Габия Мешконите, Габриэле Шульске, Герда Раулушайтите, Гедре Лабуккене, Гинтаре Петроните, Жюсте Джоците, Камиле Начиккайте, Лаура Юшкайте, Лаурита Юрчиуте, Моника Григалауските, Санта Байлткойене.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:
– Нам нужно сконцентрироваться на 40 минут игрового времени. Мы не можем позволять себе медленно начинать матч, а потом уже во время игры искать игровой ритм. Будет очень трудно, если мы допустим эти ошибки. Литва – сильный соперник, и она будет за это наказывать.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
После победы над Финляндией украинки занимают третье место, имея восемь очков в активе. У Литвы столько же набранных пунктов, а француженки уже обеспечили себе участие на Евробаскете. На континентальное первенство выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших второе место.
Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины показала видео закулисья победы наших девушек над Финляндией в отборе Евробаскета-2023.
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