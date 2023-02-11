Украина – Литва: анонс решающего матча отбора женского Евробаскета-2023, трансляция на XSPORT

Женская сборная Украины по баскетболу в воскресенье, 12 февраля, проведет заключительный и решающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2023 года. Команда тренера Срджана Радуловича в номинально домашней встрече в Риге примет представительниц Литвы.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЛИТВА

Увидеть последнюю встречу "сине-желтых" в квалификации к континентальному первенству можно будет на телеканале XSPORT. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Трансляция также будет доступна на видеосервисах Megogo и Volia TV, а также официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ЛИТВА

Фаворитками игры считаются наши девушки. Ставки на победу украинок в основное время принимаются с коэффициентом 1,56.

Ничья оценивается котировкой 11,50. А показатели на успех гостей достигают уровня 2,70.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ЛИТВА

Украина: Дария Дубнюк, Ольга Алексейчик, Кристина Филевич, Виктория Балабан, Ульяна Дацько, Вита Горобец, Алина Ягупова, Ольга Мазниченко, Юлия Мусиенко, Татьяна Юркевичус, Татьяна Гаврильчик, Мириам Уро-Ниле.

Литва: Даля Донскихите, Эгле Швенторайте, Габия Мешконите, Габриэле Шульске, Герда Раулушайтите, Гедре Лабуккене, Гинтаре Петроните, Жюсте ​​Джоците, Камиле Начиккайте, Лаура Юшкайте, Лаурита Юрчиуте, Моника Григалауските, Санта Байлткойене.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Нам нужно сконцентрироваться на 40 минут игрового времени. Мы не можем позволять себе медленно начинать матч, а потом уже во время игры искать игровой ритм. Будет очень трудно, если мы допустим эти ошибки. Литва – сильный соперник, и она будет за это наказывать.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После победы над Финляндией украинки занимают третье место, имея восемь очков в активе. У Литвы столько же набранных пунктов, а француженки уже обеспечили себе участие на Евробаскете. На континентальное первенство выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших второе место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины показала видео закулисья победы наших девушек над Финляндией в отборе Евробаскета-2023.