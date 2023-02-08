Украина – Финляндия: анонс матча отбора женского Евробаскета-2023, трансляция на XSPORT

Женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 9 февраля, проведет один из решающих матчей отборочного турнира к Евробаскету-2023. Команда тренера Срджана Радуловича в номинально домашней игре в Риге примет представительниц Финляндии.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Увидеть предпоследнюю встречу "сине-желтых" в квалификации к континентальному первенству можно будет на телеканале XSPORT. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Трансляция также будет доступна на видеосервисах Megogo и Volia TV, а также официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Фаворитками игры считаются наши девушки. Ставки на победу украинок в основное время принимаются с коэффициентом 1,08.

Ничья оценивается котировкой 18,00. А показатели на успех гостей достигают уровня 8,50.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Украина: Дария Дубнюк, Ольга Алексейчик, Кристина Филевич, Виктория Балабан, Ульяна Дацько, Вита Горобец, Алина Ягупова, Ольга Мазниченко, Юлия Мусиенко, Татьяна Юркевичус, Татьяна Гаврильчик, Мириам Уро-Ниле.

Финляндия: Элина Аарнисало, Мэри Канерва, Элина Космикис, Роза Косонен, Линда-Лотта Лехторанта, Эльза Леммиле, Кати Оллилайнен, София Пеландер, Вера Пирттинен, Анисса Паундс, Альбина Сыла, Хельми Тулонен, Лотта Века-Ахо, Лотта Весилуома, Силья Виита.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Я доволен нашим ростером. По-моему, это самый сильный состав на данный момент. У нас есть сочетание молодых и более опытных игроков. Думаю, что это должно сработать. Что касается Алины, она – самая главная игрок в украинском баскетболе за последние 10 лет. Все построено вокруг нее и нет смысла менять это и сейчас. Поэтому и дальше игра будет строиться вокруг Ягуповой. Это обоюдная помощь – мы поможем Алине показать лучший баскетбол, а она поможет сборной Украины победить. Это то, что нам нужно.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После двух поражений в ноябре Украина опустилась на третье место в группе, имея 6 очков. У Франции и Литвы по 7 очков. На чемпионат Европы выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших второе место.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом трижды – два раза в отборе на Евробаскет-2021 и один раз в нынешней квалификации. Три победы в этих играх добыли наши девушки.

Евробаскет-2021. Квалификация

Финляндия – Украина – 75:91

Украина – Финляндия – 84:66

Евробаскет-2023. Квалификация

Финляндия – Украина – 71:77

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины показала видео подготовки украинских девушек к решающим матчам отбора Евробаскета-2023.