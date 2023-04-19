'Зачистки' населения Путин применил только после того, как их протестировал Лукашенко! – Дмитрий Щигельский

Массовые "зачистки" населения, которые российские оккупанты проводят на захваченных территориях, сначала были апробированы диктаторским режимом в Беларуси. Это делается властями для формирования у людей страха за свою жизнь и предотвращения любых проявлений сопротивления оккупационной власти.

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Об этом в студии международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS" заявил один из лидеров беларуской оппозиции – официальный представитель полка имени Кастуся Калиновского в ВСУ Дмитрий Щигельский. По его словам, режим Лукашенко сначала отработал массовые зачистки на политиках и активистах, впоследствии – на журналистах и свободных масс-медиа, а теперь - на всех, кто говорит на родном языке.

"Сегодня власть Лукашенко воспринимает беларусский язык, как атрибут непокорности правящему режиму, и преследует всех, кто говорит по-беларусски. Страх диктатора потерять власть указывает на то, что бескровно он не уйдет с должности. Чтобы удержаться в кресле Президента Лукашенко готов даже к размещению в Беларуси российской военной базы, ведь в случае поставки на территорию страны ядерного вооружения обслуживать его будут путинские военные. Такая политика диктаторов откровенно беспокоит уже даже их давнего геополитического союзника – Китай. Кроме фактического провала амбициозного международного проекта "Большой камень", который должен был проложить новый торговый путь китайским товарам к желанному для Поднебесной европейскому рынку сбыта, доведение российско-беларусской военной агрессии до "ядерного шантажа" всего мира делает невозможным реализацию любых совместных с Пекином экономических проектов", – подытожил один из лидеров беларусской оппозиции, напомнив в эфире, как российские войска оставили попытку оккупации Казахстана после первого же предупреждения со стороны Поднебесной.

В конце программы Дмитрий Щегельский отметил, что пришел в студию в футболке с призывом легендарного беларусского лидера сопротивления Кастуся Калиновского над изображением косы, переделанной в копье – такого же оружия, которое использовали украинские козаки-"дейнеки" во время освободительной борьбы в середине 17 века. В свою очередь, редакция международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS" выразила официальному представителю полка имени Кастуся Калиновского в ВСУ благодарность за самоотверженность белорусов в защите украинской земли от нападения российских оккупантов. Особое уважение и почтение – всем сыновьям Беларуси, которые погибли при обороне территории Украины.

Полное интервью официального представителя полка имени Кастуся Калиновского в Вооруженных силах Украины Дмитрия Щегельского смотрите в новом выпуске международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS".

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