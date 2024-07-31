Это был самый массовый инцидент: ночью в Беларусь вторглись пять 'Шахедов', всплыли новые подробности

В ночь на 31 июля, когда Россия устроила одну из самых массовых в этом году дроновых атак на Украину, в воздушное пространство Беларуси зашло рекордное количество "Шахедов". Их фиксировалось не менее пяти, один долетел до города Столин в Брестской области.

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Белорусские военные ночью поднимали в атмосферу истребитель для поиска российских БпЛА. Об этом сообщили в мониторинговом сообществе "Белорусский Гаюн".

"В ночь с 30 на 31 июля произошёл самый массовый заход "шахедов" в воздушное пространство Беларуси за весь период мониторинга. По информации "Беларускі Гаюн", всего за минувшую ночь в Беларусь залетели не менее пяти дронов-камикадзе типа "шахед", – отмечено в сообщении.

Так, по данным "Беларускі Гаюн", первый российский дрон залетел в воздушное пространство Беларуси еще около 23:20 30 июля: он пересек границу с Украиной в районе деревни Асаревичи.

И уже в 23:50 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель ВВС РБ, который более часа летал по всему юго-востоку Беларуси вблизи приграничья.

Беларуский истребитель видели в районе Речицы, Гомеля и других населенных пунктов в приграничной зоне.

"Это свидетельствует о том, что истребитель проводил интенсивный поиск целей и был поднят не просто на разведку, а на целенаправленное выявление "шахедов" над Беларусью. Он пробыл на юге страны до 01:30 ночи, но и после его возвращения в "Барановичи" "шахеды" продолжили заходить в Беларусь", – отмечают в "Беларускі Гаюн".

В воздушное пространство Беларуси российские дроны-камикадзе вторгались также в районах населенных пунктов Лоев и Киров: пересечение границы фиксировалось в 00:05 и 01:20. Последняя группа сразу из двух "шахедов" пересекла границу около 02:30 ночи.

"Большинство дронов после захода сразу уходили вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника и далее обратно в Украину, но один из дронов пролетел по Беларуси более 260 км, вплоть до города Столин Брестской области", – констатировали участники мониторингового сообщества.

В "Беларускі Гаюн" добавили, что с 15 до 26 июля на аэродроме "Бобруйск" практически ежедневно дежурили вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ.

"Причина — стремление сократить подлетное время к границе с Украиной для перехвата залетающих в Беларусь российских "шахедов". Выбор аэродрома "Бобруйск" является неслучайным, так как он ближе всего находится к границе", – отмечает канал, добавляя, что уверенность беларуских ВС в том, что угроза миновала, оказалась преждевременной.

Тем временем беларуские власти, несмотря на неоднократные случаи залета российских дронов-камикадзе в воздушное пространство Беларуси, никак происходящее не комментировали.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых масштабных дроновых атак на Украину в 2024 году. В течение воздушной тревоги, продолжавшейся около 7 часов, вилы ПВО сбили все 89 "Шахедов", которые РФ запустила по Украине.

Тем временем в РФ похвастались "высокоточным" ударом по Украине. Пропагандисты нафантазировали ряд ударов по местам дислокации ВСУ, а также "уничтожение неонацистов" и "иностранных наемников".