В гараже нашли почти нетронутым бесплатный украинский автомобиль. Фото

В одном из украинских гаражей нашли почти нетронутым бесплатный "Запорожец" с минимальным пробегом. В свое время ЗАЗ-968 был самым дешевым автомобилем советского пространства, который производили в Украине.

Видео дня

Блогер Roma Urraco показал б/у ЗАЗ-968М. Это интересный экземпляр. Пробег составляет всего 2000 км. Состояние б/у автомобиля удовлетворительное, несмотря на 40-летний возраст.

ЗАЗ-968М 1985 года выпуска хорошо сохранился благодаря знакомому сценарию: машину очень редко эксплуатировали. Конечно, автомобиль не выглядит как новый. Видимо, условия хранения нельзя было назвать идеальными.

Модификация ЗАЗ-968М – с ручным управлением. Эта версия предназначалась для водителей с инвалидностью. В советское время такие автомобили выдавали бесплатно. Конечно, нужно было дождаться очереди.

В теории, в будущем у машин в подобных исполнениях может появиться коллекционный статус и интерес со стороны любителей старины. Однако на данный момент сохранилось слишком много экземпляров. Даже машины в лучшем состоянии не представляют ценности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о бестселлерах украинского автомобильного рынка.