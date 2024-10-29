Соперника самого дешевого кроссовера Tesla от Renault превратили в другую модель

Новый электрокар Alpine A390_β 2025 модельного года от Renault является соперником самого дешевого кроссовера Tesla – Model Y. Теперь французский автомобиль превратили в совсем другую модель.

Видео дня

В Carscoops подготовили свой взгляд на трансформацию автомобиля. Новый Renault Alpine A390 Beta визуально сделали длиннее и ниже. В итоге художники превратили кроссовер в седан для соперничества с BMW i4 и Tesla Model 3. Однако о планах производителя разработать такую машину пока ничего неизвестно.

Серийный электрический кроссовер Alpine A390 Beta 2025 модельного года предложит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил.

Дизайн выполнили в спортивном стиле с динамичным силуэтом. Это пока концепт, но серийная машина почти полностью будет ему соответствовать. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись.

OBOZ.UA уже показывал долгожданный электрический кроссовер Nissan.