Renault готовит два электромобиля по цене Logan. Фото

Производство Renault Twizy прекратится в сентябре 2023 года. Это самый дешевый электромобиль французского бренда. Однако на смену компания готовит сразу две модели, которые окажутся не дороже Logan.

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О прекращении производства автомобиля сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на информацию от представителей автомобильной компании. Renault Twizy находился на конвейере с 2012 года.

За 11 лет продаж модель не пользовалась большим спросом. Продано всего 33 340 экземпляров. При этом большая доля пришлась на покупателей из Франции, Германии, Италии и Южной Кореи.

Цена – от 11 400 евро. Скромно, однако и характеристики не впечатляющие. Электромотор в зависимости от модификации выдает от 10 до 17 л.с. Маленькая батарея не обеспечивает более 100 км запаса хода.

На смену автомобилю придут две модели: похожий Renault Mobilize Duo и его "грузовой" вариант Mobilize Bento (объем багажного отсека 700 л). Цены – до 10 000 евро. Ожидается, что новые электрокары предложат запас хода на уровне 140 км.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, электромобили Tesla могут продолжить снижение цен. Во всяком случае, Илон Маск видит в этом большой смысл.