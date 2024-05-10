Первый автомобиль Xiaomi столкнулся с новой проблемой

Первый китайский автомобиль компании Xiaomi – недорогая модель SU7 – вызвал большой интерес. Множество предзаказов, восторженные взгляды, длинные очереди, а также проблемы в виде разбитых машин, сомнительная надежность и трудности с возвратом депозитов.

Новые детали стали известны CarNewsChina. Компания Xiaomi старалась преподносить запуск электрокара SU7 как успешный и беспроблемный. Но это невозможно для бренда без опыта в автопроме. Тем более, для китайского бренда.

Счастливый покупатель Xiaomi SU7 столкнулся с серьезной проблемой. Китайский электромобиль сломался после 39 км пробега – совсем новый. При этом в сервисном центре отремонтировать полностью неисправную машину не смогли и отправили ее на завод.

Ранее сообщалось, что покупатели топовых модификаций будут ждать свои экземпляры от четырех до семи месяцев, если производственный процесс пойдет гладко. На базовые машины тоже длинные очереди.

Интересно, что не всех устраивает такое время ожидания. Около половины тех, кто внес депозит и решил купить Xiaomi SU7, больше не хотят получать свой электрокар и отказываются от машины. Но покупатели сообщали, что не могут вернуть свои деньги. Компания Xiaomi отвечала, что были совершены ошибки в оформлении заказов.

Также в сети появилось несколько видео и фото с разбитыми Xiaomi SU7. На тест-драйвы записывается много желающих. Некоторые из потенциальных покупателей разбивают тестовые образцы прям во время пробных поездок.

Цена Xiaomi SU7 Standard – 29 900 долларов. Это базовый вариант с запасом хода 700 км и мощностью 300 л.с. С такой же мощностью, но запасом хода 830 км предлагают модификацию Pro. Топовый Max предлагает 800 км и 663 л.с.

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