Новый кроссовер Chery дешевле Toyota RAV4 оказался копией Land Rover

Кроссовер Jetour Shanhai T2 – новая модель Chery, которая выглядит как копия Land Rover. Этот китайский автомобиль дешевле Toyota RAV4. Низкая цена станет приятным бонусом для покупателей, которых беспокоит копирование чужого дизайна.

Новый Jetour Shanhai T2 появился для тех, кто по какой-то причине решил, что китайские автопроизводители давно перестали использовать дизайн именитых производителей в попытке казаться лучше, чем есть на самом деле. Судя по фото от CarNewsChina, китайский автопром в этом смысле стоит на месте.

Кроссовер Jetour Shanhai T2 очень похож на Land Rover Defender. Сходство просматривается со всех сторон настолько отчетливо, что случайностью это назвать невозможно.

В движение Chery Jetour Shanhai T2 2024 года приводит гибридная силовая установка мощностью 381 л.с. В основе – бензиновый мотор объемом 1,5 л.

В оснащении модели – камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, подогрев кресел в салоне, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Цена – от 25 500 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Toyota показала новый бюджетный кроссовер намного дешевле Toyota RAV4.