Не BMW и Porsche: назван лучший в мире бренд автомобилей

Ежегодно авторитетный журнал Consumer Reports (CR) составляет рейтинг самых лучших автомобилей года. В последнее время список был довольно прогнозируемым: в топ традиционно попадали BMW, Toyota и Porsche. Но в этом году в рейтинге лидеров произошли неожиданные перемены.

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Согласно последним оценкам, Subaru стала лучшей маркой автомобиля. Эксперты объяснили, в чем причина.

Среди 32 брендов в отчете CR за 2025 год пятерка лидеров осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, но был один выдающийся нюанс – Subaru заняла первое место. Основной причиной специалисты называют надежность.

Алекс Книжек, эксперт Consumer Reports, отметил, что Subaru всегда усердно работают над своими моделями, оперативно устраняют недостатки и улучшают надежность авто.

"Когда Subaru разрабатывают или меняют дизайн новой модели, они, как правило, повторяют удачные прошлогодние приемы, и такой подход способствует повышению надежности. Subaru устраняют недостатки. Кроме того, их транспортные средства показали хорошие результаты в ходе нашего тестирования", – прокомментировал Книжек.

Toyota несколько лет была на вершине этого списка, но в этом году опустилась на девятое место.

Для этого рейтинга инженеры Consumer Reports и автомобильные эксперты проверяют каждый автомобиль в списке более 50 тестов.

"Проверяется все, начиная от ускорения и торможения и высокоскоростных маневров на трассе", – подчеркнул Книжек.

Затем эксперты сравнивают характеристики более 250 моделей по показателям маневренности на дороге, комфорта, надежности, экономии топлива, безопасности и т.д.

К пятерке лидеров Subaru присоединились BMW, Lexus, Porsche и Honda.

В нижней части рейтинга – Dodge, GMC, Land Rover, Rivian и Jeep.

"Даже самые лучшие бренды могут иметь автомобили, не получающие столь высоких оценок. Итак, очень важно, чтобы вы провели свое исследование и проверили интересующие вас рейтинги транспортных средств", – сказал Книжек.

CR также тестирует бренды, производящие лучшие подержанные автомобили. В этом году издание поставило самые лучшие оценки Lexus, Toyota и Mazda.

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