Mitsubishi показала новый доступный внедорожник с очень практичным кузовом

Mitsubishi показала предвестника нового внедорожника с очень практичным кузовом на первых фото. Скорее всего, речь идет о следующем поколении Delica D5 – популярном доступном минивэне с полноприводной трансмиссией и высоким клиренсом.

О новинке сообщает Motor1. Скоро японская компания полностью рассекретит загадочную машину в рамках 2023 Japan Mobility Show (ранее – Токийский автосалон) со всеми деталями.

На фото виден необычный внедорожник Mitsubishi с брутальным дизайном и кузовом простой геометричной формы. Передние фары и задние фонари выполнены в Т-образном стиле. На крыше виден дополнительный багажный бокс.

Видео дня

Скорее всего, на выставке покажут предварительный концепт, который продемонстрирует направление движения для серийной модели.

Технических подробностей производитель не раскрывает. Но намекнул, что силовая установка – электрифицированная. Неизвестно точно, идет ли речь о гибриде или 100-процентном электрокаре.

Также сообщили о крупных покрышках и возможности справиться с любым бездорожьем. Осталось дождаться премьеры.

Ранее OBOZREVATEL показывал новый электрический кроссовер BMW.