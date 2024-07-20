Как подорожали самые популярные недорогие автомобили в Украине за несколько лет

За несколько лет новые автомобили в Украине драматично подорожали. Недорогих машин это тоже касается. Мы выяснили, как сильно изменились цены на модели и сравнили старые прайсы с актуальными.

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Разумеется, курс гривны обрушился, и это не могло не отразиться на ценах. Покупатели ощутили это во всех группах товаров. OBOZ.UA выяснил, что произошло с ценами на автомобили в Украине. Современные цифры сравниваем с 2021 годом – последним оплотом относительно спокойных времен.

Skoda Octavia

Непотопляемый любимец публики на любом европейском рынке. Украина – не исключение. В 2021 году за машину просили около 580 000 грн за базовый вариант. В 2024-м цена превысила миллион и взлетела до 1 060 000 грн.

Kia Sportage

Одна из наиболее популярных моделей в Украине в своем сегменте. Покупателей привлекает практичный и просторный салон, богатое оснащение, яркий дизайн и зарубежный логотип, который в большинстве случаев ассоциируется с качеством. Но главное – цена, которая несколько лет назад была очень привлекательной – от 550 000 грн. Инфляция превратила эту сумму примерно в 1 050 000 грн.

Renault Duster

Любимец в сегменте бюджетных автомобилей. В 2021-м этот кроссовер был настоящей звездой с минимальной ценой 360 000 грн. Стоимость Renault Duster 2024 года в Украине стартует с 674 800 грн. Во всяком случае, это по-прежнему одно из наиболее доступных предложений.

Suzuki Jimny

Новый рамный внедорожник за 610 000 грн в Украине раньше казался фантастикой. Инфляция все изменила – от 918 000 грн. И это все еще не миллион!

Nissan Juke

Второе поколение компактного японского кроссовера стартовало в Украине с 510 000 грн в 2021 году. В 2024 цена Nissan Juke начинается с 1 088 000 грн.

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